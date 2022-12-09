مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 12 - 2022

أعربت نساء من ناحية زركان عن سخطهن الشديد حيال هجمات دولة الاحتلال التركي التي تطال ناحيتهن، واستهدافها للمرافق الحيوية والخدمية، مؤكدات تشبثهن بأرضهن. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعه جي، أن الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق يشكل مفتاح حل الأزمة السورية وإنهاء الاحتلال التركي الذي يستهدف جميع مكونات الشعب السوري. (مرفق بالفيديو والصور).

تسبب الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية من قبل "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق بانعدام تام للتيار الكهربائي عن الحيين نتيجة توقف المولدات التي تغذيهما بالكهرباء إلى جانب فقدان وسائل التدفئة في أغلب البيوت مع دخول فصل الشتاء. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، أن ثلث الناحية مدمر بشكل كامل؛ بسبب الاستهداف المباشر للاحتلال التركي، منوهاً إلى أن أكثر من 400 منزل تم تدميره، عدا عن المرافق الخدمية. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح بدران جيا كرد أنّ موقف أهالي كلّ من منطقة الشهباء وحي شيخ مقصود في حلب وصمودهم أمام حصار حكومة دمشق هو موقفٌ مشرّفٌ، وذكر أنّ تشديد الحصار يعدّ جريمةً ضدّ الإنسانية وأنّ عقلية حكومة دمشق تفاقم المشاكل أكثر وقال: "لم يعد الشعب السوري يحتمل هذا الوضع". (مرفق بالفيديو والصور).

انتقد سياسيون في الطبقة ودير الزور، موقف جامعة الدول العربية من الهجمات التركية ووصفوه بـ "المُخجل والضعيف"، مؤكدين ان الشعب سيواصل مقاومته بالاعتماد على ذاته. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب الصحفي الأرمني، هامو موسكوفيان، بالضغط على الكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي، لإجبارهما على اتخاذ خطوات لإجراء محاكمة لـ "مجرم الحرب أردوغان" في المحكمة الدولية، على جرائمه والإبادة الجماعية التي ينفذها في شمال وشرق سوريا.

قال والد الطفل رشمار رشو (5 أعوام)، الذي يعاني زيادة في شحنات كهرباء المخ وضيقاً في التنفس إن ابنه يتلقى الأوكسجين يومياً، عبر تشغيل المضخة من بطارية مولدة الكهرباء المتوقفة عن العمل بسبب عدم توفر مادة المازوت في الشهباء. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA