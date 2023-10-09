مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 10 - 2023

كشف المتحدث باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزنده منذر، أنهم سيعملون في الميادين الحقوقية والدبلوماسية والفكرية والاجتماعية لتحقيق نتائج أكبر وفتح الآفاق لرفع العزلة. (مرفق بالفيديو والصور).

يؤكد الإيزيديون أن اتفاقية 9 تشرين الأول 2020 ضد شنكال هي " فرمان باسم القانون"، وجزء من استمرار المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، ويحاول الموقعون عليها فرضها على إرادة وإدارة الإيزيديين، في حين وبعد مرور 3 سنوات على توقيعها إلا انها لم تطبق فعلياً بفضل المقاومة التي تبدى في شنكال. (مرفق بالفيديو والصور).

تحولت مناطق سري كانيه وكري سبي بعد 4 أعوام من الاحتلال إلى بؤرة للمرتزقة، وأقدمت تركيا على تنفيذ تطهير عرقي بحق الكرد في المنطقة من خلال إجبار السكان الأصليين على الهجرة واعتقال من تبقى منهم. هذا إلى جانب فوضى انتشار السلاح وجرائم القتل اليومية وفرض حكم الاحتلال بقوة السلاح.

أكد سياسيون أن استهداف دولة الاحتلال التركي للبنى التحتية في شمال وشرق سوريا، هي شروع في جرائم حرب دولية، وأن الصمت حيالها يهدد الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم كله. (مرفق بالفيديو والصور).

أنتقد وجهاء العربية في شمال وشرق سرويا صمت جامعة الدول العربية، متسائلين عن الأسباب، ومشككين في نواياها، داعين إلى فرض حظر جوي على المنطقة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها حيال سكانها. (مرفق بالفيديو والصور).

شجب مواطنون من مقاطعة قامشلو دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لسياسات الإبادة التي تنتهج بحق شعب كردستان ومكوناتها واعتبروها "خيانة بحق الوطن والشعب في كردستان".(مرفق بالفيديو والصور).

أوضح الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب الكردية أن تركيا تريد توجيه ضربة لأمن واستقرار شمال وشرق سوريا، وبيّنوا أن هدف هجماتها على البنية التحتية والمرافق الحيوية هو تهجير الأهالي من أرضهم التاريخية؛ لتنفيذ أطماعها في تغيير ديمغرافية المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

لم يتخيل موسى يوماً مشهد، أن قريته الصغيرة ستكون شاهدة على وحشية تركية، وترتكب فيها مجزرة بحق أفراد عائلة واحدة، ويروي الآن تفاصيل من المجزرة وحاله وأسرته جراء تلك الهجمات. (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي نواحي ديرك وكركي لكي وتل كوجر وجل آغا في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، تنطلق من كراج ديرك الساعة 09:30.(مرفق بالصور والفيديو)

يشارك أهالي إقليم الفرات، في فعالية اعتصام وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، تنديداُ بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان الساعة 10:00، (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي مدينة منبج وريفها بمسيرة جماهيرية تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مدينتي كري سبي وسري كانية ، وتنطلق المظاهرة من دوار الميزان وسط المدينة، الساعة 10:00

يخرج أهالي مدينة قامشلو ونواحي تل حميس وتربه سبيه وعامودا في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، وذلك في الذكرى السنوية للمؤامرة، من دوار الفلاحين بقامشلو الساعة 10:30 .(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم يوم أهالي الرقة وريفها تظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية وذكرى احتلال سري كانيه وكري سبي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الإدارة المدنية بدير الزور تظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك في منطقة السبعة كيلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي إقليم الفرات بتظاهرة حاشدة من كافة مناطق الاقليم تنديداُ بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام تنديدا بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان، الساعة 10.00 و يخرج أهالي ناحية الدرباسيه في تظاهرة في الصدد ذاته الساعة 11.00 ، وفي مدينة الحسكة تخرج تظهرة الساعة 11:00. (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة مهجري سري كانيه وقفة احتجاجية تنديدا بالذكرى السنوية الخامسة على احتلال سري كانيه، الساعة 12:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في تظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، تنطلق من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينهي مؤتمر ستار فعالية الاعتصام ضد مؤامرة 9 تشرين الأول ضد القائد عبدالله أجلان،بمسيرة في ناحية فافين، الساعة 15.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي حلب جثمان الشهيد المواطن رياض كوركجي، الذي استشهد في 5 تشرين الأول، بقصف طيران الاحتلال التركي لمعمل الإسمنت في الحسكة، إلى مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).