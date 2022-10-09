مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 10 - 2022

تدلي منظمة حقوق الانسان في اقليم الجزيرة ببيان بالتزامن مع مرور 3 سنوات على بدء الهجمات على سري كانيه وكري سبي، ونشر تقرير حول الانتهاكات الحاصلة خلال 3 سنوات، وذلك أمام مقر الامم المتحدة في مدينة قامشلو الساعة11:30 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج اهالي مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية على القائد اوجلان، الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج اهالي مقاطعة قامشلو في مظاهرة حاشدة تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله اوجلان والتي دخلت عامها الـ24 ، الساعة 10:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد رابطة تآزر – Hevd للضحايا ومنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، المنتدى السنوي الاول في شمال وشرق سوريا بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال كري سبي وسري كانيه، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية ديرك وكركي لكي وجل أغا في تظاهرة تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، حيث ستنطلق التظاهرة من ساحة آزادي في مدينة ديرك، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، ببيان للرأي العام بخصوص المؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان، وذلك في كراج ناحية جل آغا، الساعة 09:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي إقليم الفرات في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية التي استهدف القائد عبدالله أوجلان، وتنطلق المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني، الساعة 11:30 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي الرقة بتظاهرة حاشدة للتنديد لاحتلال باحتلال سري كانيه وكري سبي، والتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ريف دير الزور الغربي بتظاهرة للتنديد المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والتنديد باحتلال سري كانيه وكري سبي (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ريف دير الزور الشرقي بتظاهرة حاشدة ببلدة هجين تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والتنديد باحتلال سري كانيه وكري سبي (مرفق بالفيديو والصور).

قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي، إن تركيا تحاول بكل إمكانياتها جعل احتلال المناطق السورية أمراً واقعاً وضمها لخريطتها قبل حلول مئوية اتفاقية لوزان، وأكدت أن استرجاع تلك المناطق وتحريرها من الاحتلال يعتبر هدفاً استراتيجياً للإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكّدت النساء في شمال وشرق سوريا السير على خطا الشهيدتين سارا وروكن، وقلن: "لا يمكن للعدو إبادة المرأة، ولن يتمكّن من احتلال أرضنا طالما هناك نساء كالشهيدتين سارا وروكن". (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شبيبة روج آفا، أن إفشال أهداف المؤامرة الدولية من خلال التعمق بفكر القائد عبد الله أوجلان وتطبيقه على أرض الواقع، وتحرير القائد أوجلان جسدياً يتصدر أهدافهم على الدوام. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

بعد اعتقال القائد عبد الله أوجلان شهد الشرق الأوسط أحداثاً متسارعة ساهمت في خلق أزمة حقيقية مستمرة إلى يومنا الراهن، والسبب الرئيس هو إجهاض عملية السلام والقضاء على أي فكر ديمقراطي في المنطقة والشرق الأوسط، والأهم هو القضاء على مفهوم حرب الشعب الثورية.

تقرير

لم تمض سوى أشهر على إعلان إنهاء داعش جغرافياً في سوريا؛ حتى احتلت تركيا المناطق الآمنة شمال البلاد وحولتها خلال سنوات إلى معقل داعش الجديد في تهديد واضح للأمن والاستقرار العالمي.

تبقى اتفاقية 9 تشرين الأول 2020 ضد شنكال، عقدة لم يتمكن المتآمرون من فكها في شنكال أمام المقاومة التي يبديها المجتمع الإيزيدي ضدها والتي اعتبرها " اتفاقية تحت مسمى القانون" تستهدف إرادة وإدارة الإيزيديين في شنكال.

العالم

دخلت دولة الاحتلال التركي على خط الغاز في إفريقيا، مستفيدة من العناد الجزائري تجاه المغرب لجعله يمر عبر ليبيا، في خطوة قال عنها مراقبون إن أنقرة غير مكترثة لحلفائها وأنها تعمل على توظيف الجميع لتحقيق أجندتها، في حين قال تحليل إخباري لصحيفة الشرق الأوسط إن أنصار مقتدى الصدر، يرون تجميد عمل الفصائل المسلحة في غالبية مدن العراق "انكساراً ميدانياً".

ANHA