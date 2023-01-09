مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 1 - 2023

يخرج أهالي نواحي عامودا وتربه سبيه وجل آغا وكركي لكي وديرك وتل حميس في مقاطعة قامشلو في تظاهرات حاشدة، استذكاراً لشهيدات مجزرة باريس الأولى وتنديداً بها، وفي السياق يخرج أهالي مدينة الحسكة أيضاً في تظاهرة تنطلق من دوار الشهيدة أرين ميركان الساعة 11.00 وينظم تجمع نساء زنوبيا في الطبقة تظاهرة في الساعة 10.30 وفي مدينة كوباني تنطلق تظاهرة من ساحة المرأة الحرة الساعة 11.00 ، في حين يخرج أهالي مدينة منبج وريفها في الساعة 11.30 (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بيان للرأي العام في الذكرى السنوية لمجزرة باريس الأولى واستذكار الشهيدات ساكينة جانسز وليلى شايلمز وفيدان دوغان، وذلك في حديقة الشهيدة هفرين خلف في مدينة الرقة الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

شجبت نساء عربيات وكرديات من مدينة قامشلو، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واعتبرن هذه الهجمات امتداداً للمؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان، ولمجزرتي باريس الأولى والثانية(مرفق بالصور والفيديو).

يرى رئيس منظمة اليمن أولاً، عبد الكريم الأنسي أن الاجدى بحكومة دمشق محاورة الكرد بدلاً من التحاور مع دولة الاحتلال التركي، وذلك في تعليقه على مسار التقارب بين الدولتين(مرفق بالصور).

طالب مهجرو عفرين في مخيم سردم، حكومة دمشق بفك الحصار عن مقاطعة الشهباء، والسماح بإدخال المحروقات والأدوية إليها(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

استشهدت الرياديات الكرديات الثلاثة في النضال في سبيل حرية المرأة، ساكينة وفيدان وليلى في باريس قبل 10 أعوام من الآن، وتُعدّ هذه المجزرة جزءاً من مخططات استهداف نهج حريّة المرأة. مع ذلك عقب هذه المجزرة، تعرّضت المرأة في أجزاء كردستان الأربعة ومؤخّراً في باريس لعمليات القتل والاغتيال.

تحليل

يبدو عامل الزمن من أحد أهم الفواعل الأساسية والحاسمة للاستراتيجية والسياسية الروسية بتمرير أجنداتها وضمان مصالحها وفق المنطق والرؤية الروسية. وانطلاقاً من سياساتها البراغماتية وبشكل خاص في سوريا حيث أنها استثمرت بشكل كبير غياب الملف السوري (المؤجل) ضمن سلم أولويات الفاعلين الأساسيين في الأزمة السورية والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تعرف قرية ديرونا قلنكا في ريف تربه سبيه بجمالها وطبيعتها الخلابة ما حولها لمقصد للتنزه، ومع قدوم فصل الشتاء، تمتاز القرية بجمال مختلف(مرفق بالصور)

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