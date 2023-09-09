مخطط وكالة أنباء هاوار 9-9-2023

أكدت الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا أن كلمة واحدة للقائد عبد الله أوجلان كفيلة بحل العديد من القضايا والأزمات في كردستان والشرق الأوسط، وشددت على ضرورة أن تكون قضيته أولوية المشاريع والأعمال الدبلوماسية للأحزاب السياسية الكردية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناطق باسم مجلس منبج العسكري، أن مدينة منبج يهاجمها مرتزقة تحرير الشام، تحت مسمى أبناء العشائر، في محاولة من تركيا ومرتزقتها للتغطية على فشل مخططتها في دير الزور، مشدداً على صمود قوات مجلس منبج العسكري في وجه أي هجمات تتعرض لها المنطقة وشعبها(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نساء مدينة الرقة أن هجمات الاحتلال التركي لن تزيد شعب شمال وشرق سوريا إلا عزيمة وإصراراً على مجابهته، وأوضحن: "سنبقى في ساحات النضال حتى الرمق الأخير، وسنحرر كل شبر من أرضنا"(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات شمال وشرق سوريا تكاتفها في وجه جميع التحديات والهجمات والفتن التي تفتعل بأيادٍ خارجية، وأوضحوا: "نؤمن بقدرتنا وبإداراتنا الذاتية"(مرفق بالصور والفيديو).

أبدت تنظيمات نسائية في شمال وشرق سوريا، دعمها لاحتجاجات أهالي السويداء بطليعة المرأة، وجددت دعوتها لكافة السوريين والسوريات إلى التكاتف معاً لحل الأزمة السورية، وأكدت أن "الحل لن يأتي من الدول الخارجية"(مرفق بالصور والفيديو).

تعرّض للقمع والاضطهاد في سجون الفاشية التركية فقط لأنه كردي، ومن خلف جدران السجن كانت السينما وسيلته للتعبير عن رفضه للظلم والقهر الذي يتعرض له شعبه. إنه السينمائي الكردي يلماز كوني(مرفق بالصور).

افتُتحت في جامعة روج آفا كليتان جديدتان، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة، فيما افتُتحت في جامعة الشرق كلية جديدة(مرفق بالصور والفيديو).

يستقبل طلبة شمال وشرق سوريا العام الدراسي الجديد من خلال شراء القرطاسية واللوازم المدرسية، في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية هذا العام بشكل ملحوظ عن العام المنصرم(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس المرأة السورية، ملتقى نسوي سوري تحت شعار "أهمية دور المرأة في صنع القرار"، وذلك في صالة ستار لايت في منطقة الشقيف، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).