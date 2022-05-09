مخطط وكالة أنباء هاوار 9-5-2022

يشيع أهالي ناحية ديرك ونواحيها جثمان الشهيدة روجدا من المشفى الوطني إلى مزار الشهيد خبات. الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المؤتمر القومي الكردستانيKNK محاضرة حول "حرب الإبادة ضد الكرد واستراتيجية المواجهة" في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بدعوة من مؤتمر ستار، عضوة مؤتمر ستار مالدا كوسا، في أيار/مايو 2019، وذلك في مزار الشهداء في قرية شرجي، بتمام الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية في الرقة خالد بركل إلى أن الإدارة الذاتية هي درب الخلاص للسوريين من أزمتهم " في وقت لا يزال النظام السوري فيه متمسكاً بذهنية الإنكار والإقصاء دون امتلاك رؤية لحل هذه الأزمة".(مرفق بالصور والفيديو).

تعمل منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا بالمشاركة مع مجلس سوريا الديمقراطية، التحضير لعقد ملتقى حواري، وذلك في مقاطعة الشهباء؛ بهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

يسعى الحزب الديمقراطي إلى تحريف مقاومة الشعب ضد الجيش العراقي وتغيير الهدف الرئيس للمحتجين. وعلى أساس هذا الهدف تم تكليف العديد من الأشخاص التابعين للحزب الديمقراطي مثل البيشمركة للانضمام إلى الاحتجاجات، ومهمتهم تحريض المحتجين على الإدارة الذاتية في شنكال وقوات الحماية فيها.

الثقافة والفن

تستعد هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب على مستوى شمال وشرق سوريا وكردستان، وذلك بتاريخ الـ 11من تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بمدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

اشتدت أزمة المواصلات، ضمن مناطق حكومة دمشق عقب قرار الحكومة الأخير القاضي بتخفيض مخصصات وسائل النقل من الوقود، إذ حذر باحث في الاقتصاد السياسي، من أن يؤدي ذلك إلى شلل اقتصادي أكثر حدة في الفترة المقبلة في ظل إدارة ارتجالية من قبل الحكومة وعجزها عن ضبط المتنفذين وأمراء الحرب في مناطقها.

أثار تزامن التصعيد التركي مع تحرك مرتزقة داعش في إطار ما عرفت بـ "غزوة الثأر للشيخين" الكثير من التساؤلات، لكنها أكدت أن داعش يستفيد من التحركات التركية في شمال وشرق سوريا للعودة.

الشرق الأوسط

أكد جلال زناتي أن شعوب المنطقة عانت الويلات من التدخلات الخارجية، وقال: "حان الآن أن تصنع شعوب المنطقة تاريخها، لا أن تكون مفعولاً بها بعدوٍ ظاهرٍ، وأن تتكاتف الجهود في التصدي لأطماع تركيا وحزبها الحاكم في المنطقة".

ANHA