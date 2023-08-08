مخطط وكالة أنباء هاوار 8– 8 – 2023

مضت 9 أعوام على استشهاد المناضلة الصحفية، دنيز فرات، رفاقها يحيون كفاحها وذكراها، وتسعى شقيقاتها أيضًا الحفاظ على ذكراها حية وتنفيذ نصائحها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الحقوقي شادي الإبراهيم أن دولة الاحتلال التركي لا تتوانى عن مخالفة القوانين والمواثيق الدولية، بفرضها العزلة على القائد عبد الله أوجلان وإرسال رسائل تهديد له، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في قضيته(مرفق بالصور والفيديو).

استشهدت الصحفية دنيز فرات في 8 آب عام 2014، خلال هجوم مرتزقة داعش على مخمور وهي على رأس عملها، وبمناسبة ذكرى استشهادها السنويّة، نشارككم هنا جزءاً من مذكراتها التي كتبتها بخط يدها(مرفق بالصور).

قال الفنان الكردي خليل غمكين إن الفنان آرام ديكران كان فناناً مختلفاً، كان كردياً وأرمنياً في آن واحد، عاشق لكردستان وأرمينيا، مؤكداً أنه ترك إرثاً قيّماً للفن والثقافة الكردية، يجب حمايته والحفاظ عليه(مرفق بالصور).

اعتبر مواطنون من مدينة قامشلو أن مساعدة ومساندة الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي ضد الكريلا "عداء وخيانة للقضية الكردية"، وأكدوا مساندتهم لقوات الكريلا وضرورة الوقوف في وجه الديمقراطي الكردستاني(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء من توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة وأكد بأنه سيعمّق الأزمة السورية(مرفق بالصور والفيديو).

يعمل معملا الأدوية في شمال وشرق سوريا على توفير أصناف من الأدوية، ومجابهة الحصار المفروض على المنطقة، وذلك بخبرات محلية وجهود كبيرة(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات في تمام الساعة 10.30 في مركز الثقافة والفن، وفي مدينة حلب يعقد منتدى حلب الثقافي محاضرة تحن عنوان " المخدرات وتأثيراتها" الساعة 14.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء مراسم للشهيدة نورشان سرحد، وذلك في ساحة الشهداء في حيي الشيخ مقصود، الساعة 18.30(مرفق بالصور والفيديو).