مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 9 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع- المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة في يومها 28 أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة في وقفة احتجاجية في مركز الناحية، احتجاجاً على استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي و استمرار الصمت الدولي، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في مدينة الحسكة حول المركزية والهوية الوطنية الجامعة، الساعة 10.00 صباحا (مرفق بالصور والفيديو)

استبعد عضو حزب الاتحاد الديمقراطيPYD في سويسرا، جان مراد بروز موقف صارم من حكومة دمشق تجاه الأخطار التي تهدد وحدة الأراضي السورية وسيادتها "ما دامت الضربات لا تهدف إلى إسقاطها، وأن الهجمات"، ولم يستبعد حدوث تفاهمات بين حكومة دمشق وأنقرة ضد مشروع الإدارة الذاتية. .(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، جوان سكو، أن الإدارة الذاتية أصبحت، مع إعلانها، هدفاً للمؤامرات من قبل الدول الإقليمية التي تعارض تأسيس إدارة ديمقراطية تمثل كافة المكونات، ودعا إلى تصعيد النضال والالتفاف حول الإدارة في ظل تصعيد الاحتلال التركي هجماته على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

يستعد طلبة شمال شرق وسوريا البدء بالعام الدراسي 2022/2023 في وقت انتهت فيه هيئة التربية والتعليم بالإدارة الذاتية من 90 % من التحضيرات والتجهيزات لاستقبال أكثر من878 ألف طالب في المدارس، يشرف على تعليمهم 61 ألف معلم/ة . (مرفق بالصور والفيديو)

أكد رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، وأهالي حي الشيخ مقصود أن الدفاع الذاتي هو الحل الوحيد للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، مشددين على ضرورة تصعيد النضال والمقاومة لحماية وجودهم والحفاظ على مكتسباتهم. (مرفق بالصور والفيديو)

يرى أهالي شمال وشرق سوريا أن الوطنية تحتم على الفرد الوقوف إلى جانب القوات التي تدافع عن المنطقة وشعبها، والتضحية من أجل الدفاع عن الأرض والمكتسبات. (مرفق بالصور والفيديو)

كشف الرئيس المشترك لمديرية البيئة في الطبقة، جمال عبد اللطيف أن أعمالهم في الفترة المقبلة ستركز على زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالغطاء النباتي؛ للحد من مظاهر التلوث والتصحر. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

أصبحت السجون التركية تستخدم لأهداف مختلفة. فقد تحوّلت لمعسكرات قتلٍ ممنهج، بعيداً عن تطبيق القوانين. و تقريباً بشكل يومي نقرأ أخباراً عن هذا الموضوع ونسمع صرخات أقارب المعتقلين. إذ يُعاقب المعتقلون لأسباب لامنطقية. فعلى سبيل المثال يُفرض على أقارب المعتقلين الزائرين لهم عقوباتٍ تحظر اللقاء بأقاربهم المعتقلين لمجرد أنّهم ألقوا التحية على معتقلين آخرين أثناء الزيارة. أي أنّهم يبحثون عن حجج وذرائع واهية فقط لفرض العقوبات. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

بعد سنوات طويلة من الهدوء، تحولت ساحة الضفة الغربية، إلى أكثر الساحات التي تؤرق إسرائيل في الآونة الأخيرة، إثر تزايد نشاط وأعداد الخلايا الفلسطينية المسلحة.

شهدت مدينة جاسم بريف درعا الشمالي تحركات نوعية لقوات حكومة دمشق، تمثلت في استقدامها لتعزيزات عسكرية جديدة لنقاطها في محيط المدينة، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من عملية عسكرية وشيكة مشابهة لما جرى في مدينة طفس، وهو الأمر الذي لم يستبعده الكاتب والصحفي السوري حسن النيفي، معتبراً إياه "سيناريو متوقع جداً".

ANHA