مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 7 - 2023

أكد أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، تمسكهم بفكر القائد عبد الله أوجلان، وأوضحوا أن: "الشعب والقائد روح واحدة".(مرفق بالفيديو والصور).

أدان الشيخ راغب بشار الفارس هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وطالب مكونات المنطقة بالتكاتف والتلاحم لمواجهة هذه الهجمات. (مرفق بالفيديو والصور).

دخل مشروع جسر الرقة الجديد مرحلته الأخيرة، ووصلت نسبة إنجاز المشروع الذي تعمل عليه هيئة الإدارات المحلية إلى 65%، ومن المقرر أن تنتهي عمليات بناء الجسر قبل الـ 13 من تشرين الأول المقبل. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم ملتقى الأديان و معتقدات مزبوتاميا في شمال وشرق سوريا، مؤتمر الدولي الثاني تحت شعار " بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية " وذلك في صالة سردم بمدينة الحسكة الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA