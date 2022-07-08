مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 7 - 2022

يوقد أهالي مقاطعة الحسكة شمال شورق سوريا، الشموع في مزارات الشهداء بعموم مدن ونواحي المقاطعة "الحسكة، الدرباسية، تل تمر، الشدادي"، استذكار للشهداء بمناسبة ليلة عيد الأضحى المبارك، الساعة الـ 20.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر، إن إعلان حالة الطوارئ ليس لإثارة القلق، بل لزيادة الاستعدادات للتصدي للهجمات التركية، وأكد أن "مقاومتنا هذه المرة ستكون مختلفة، لن نكتفي بالدفاع بل سنحرر مناطقنا المحتلة"(مرفق بالصور والفيديو).

وصف ذوو شهداء في شمال وشرق سوريا، قرارات السلطات التركية بفرض عقوبات على القائد وثلاثة من رفاقه بـ "العمل اللا إنساني"، وطالبوا بتصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد(مرفق بالصور والفيديو).

سلط الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعه جي، على خطورة المخططات التركية الاستعمارية، ودعا حكومة دمشق والإدارة الاتية للاتفاق " لأنه في النهاية ليس للطرفين إلا بعضهما ولن يقدم لنا الآخر أي مصلحة"، وطالب كافة السوريين بإعلان النفير ضد الاحتلال التركي(مرفق بالصور).

يرى أهالي قامشلو أن إعلان الطوارئ من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرار صائب، وفي الوقت المناسب، مؤكدين على تشبثهم بأرضهم والاستعداد التام للدفاع عن المنطقة ضد هجمات الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

انضمّ كلّ من آذار جودي وضياء الدين باب إلى صفوف المجالس العسكرية لنفس الهدف وهو تحرير المدن المحتلة والدفاع عن أراضي شمال وشرق سوريا وهما الآن يدافعان عن وطنهما في خطوط الجبهة الأمامية(مرفق بالصور والفيديو).

يطالب أبناء شمال وشرق سوريا، منذ أعوام، بضرورة فرض حظر جوي أمام الطائرات التركية التي تقتل الشعب السوري، إلا أن مجلس الأمن والقوى الدولية، وكعادتها، لم تصغ لتلك المطالب. ويؤكد الكاتب والصحفي حسين عمر أن الدول الإقليمية ربطت إنهاء المقتلة السورية بتحقيق أهدافها ومصالحها؛ لذلك لا يتم الإصغاء إلى الشعب(مرفق بالصور والفيديو).

تقدم السويد وفنلندا نفسيهما دائماً على أنهما راعيتان عالميتان لحفظ وصون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناصرتهما لقضايا وحقوق المرأة، لكنهما أظهرتا وجهيهما الحقيقيين بعدما انصاعتا لمطالب تركيا وشروطها في التضييق على الشعب الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

تحاول إسرائيل استغلال أزمة الطاقة والغاز التي يعيشها العالم ضمن تداعيات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، كفرصة للتحوّل إلى لاعب مهم ومؤثر في الإقليم عبر بوابة الغاز، وكخطوة أولى: تعويض نقص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يتحضر المسلمون في العالم، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يوم غد السبت، وتشهد الأسواق في شمال وشرق سوريا حركة تسوق ملحوظة، وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، والأمنيات بخروج الاحتلال من الأراضي السورية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA