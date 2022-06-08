مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 6 – 2022

يعقد مجلس ناحية تربه سبيه اجتماع جماهيري موسع بهدف شرح اخر لتطورات في المنطقة وذلك في صالة النادي السياحي في تمام الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج اهالي ناحية جل اغا بمقاطعة قامشلو في مظاهرة للتنديد بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك عند دوار الشهيد معصوم الساعة ١٠.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مساعد الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، أحمد السلطان أبو عراج، أن خطر تركيا لا يقتصر على بعد 30 كم فقط بل على كامل التراب السوري(مرفق بالصور والفيديو).

دعت الشخصية الوطنية محمود طاهر قادر، أحد أفراد الأسرة التي استقبلت القائد عبد الله أوجلان لثلاثة أشهر في قرية علبلور غرب مدينة كوباني عام 1979، إلى الانتفاض والخروج إلى الساحات لرفع العزلة عنه وتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

يعرّف العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، الكومين على أنه شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة. وهو جهاز صنع القرار والإدارة ضمن المجال الإداري والتنظيمي، في حين يؤكد القائد عبد الله أوجلان أن فرد الأمة الديمقراطية يجد حريته في كومونية المجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي شمال وشرق سوريا من مختلف الشرائح الاجتماعية على أهمية الحماية الذاتية في مواجهة الهجمات المتصاعدة من قبل دولة الاحتلال التركي وتهديداتها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد ياسر السليمان أن الاعتراف بالإدارة الذاتية هو قوة لصد جميع الأنظمة الاستعمارية والاحتلالية، وسيعزز من قوة سوريا لأنها جزء لا يتجزأ من البلد(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

عبّر رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد، عن رفضه لانخراط الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحرب ضد الكريلا، مؤكداً أن هذه الممارسات ستهيئ الأرضية لانقسامات بين الكرد تتجاوز حدود الأحزاب السياسية(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تحت شعار "نظمي قاومي حققي الحرية" ينظم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل وقفة تضامنية مع نساء أفغانستان عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت نساء قامشلو أنّهن قدّمن أبناءهن وبناتهن في سبيل تحرير أرضهن والدفاع عنه، لذا فإنهنّ لن يتركن هذا الأرض للمحتلين: "المقاومة حياة، لن نتخلَّ عن أرضنا يوماً" (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

قامت بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، خلال شهرين، بإنجاز عدة مشاريع، فيما تستعد لتعبيد شوارع رئيسة، في وقت باشرت فيه بلديات الشعب في إقليم الفرات مشاريعها المدرجة في خطتها السنوية، بينما باشرت بلدية الشعب في الدرباسية استئناف اعمال تعبيد طريق الدرباسية- الحسكة بمسافة 13 كم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA