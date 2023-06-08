مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 6 - 2023

حمّل أهالي حي الشيخ مقصود، لجنة مناهضة التعذيب CPT كما دولة الاحتلال التركي، مسؤولية "العقوبات الانضباطية غير القانونية" التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان باستمرار، مطالبين بالكشف عن وضعه بالقول: "من حقنا كشعبه أن نعلم بحاله".(مرفق بالفيديو والصور).

تواجه شمال شرق سوريا العديد من التحديات مع اقتراب دخول فصل الصيف، وذلك بسبب الانخفاض المستمر في مستويات نهر الفرات، نتيجة حبس تركيا المياه عن سوريا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وكبير على قطاعات حياتية عدة وتتصاعد هذه التحديات بشكل كبير خلال الصيف. (مرفق بالفيديو والصور).

تسعى شبكات المخدرات في شمال وشرق سوريا إلى نشر سمومها في المدارس والحدائق والمطاعم والكافيتيريات ومؤسسات الإدارة الذاتية، كما تستخدم الصيدليات أيضاً في ذلك، وتستهدف الأطفال والنساء والشباب أكثر من غيرهم.

انتشرت الأغاني التي لحنها وغناها العديد من الفنانين الكبار، في جميع أرجاء كردستان أن يذكر اسمه، فمن هو الفنان الملحن الذي أمضى 40 عاماً من عمره في خدمة الفن؟.(مرفق بالفيديو والصور).

لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلى مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها في طاولة واحدة خلف مرشح واحد فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها في مواجهة نظام أردوغان أم ستعود لدوامة الخلافات والاصطفاف الحزبي؟

يعقد مجلس المرأة السورية بالتعاون مع مركز جنولوجي بمدينة حلب ورشة عمل بعنوان " العلوم والتكنولوجيا وتأثيرها على الكون"، في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية والواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 11.00. (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ديرك مراسم تقديم واجب العزاء لذوي عضوة قوات الدفاع الشعبي الشهيدة سوزدار أوسه، في قرية كرزيرو التابعة لديرك، الساعة 11.00.

توزع مدارس إقليم الجزيرة شهادات نهاية العام الدراسي على طلاب المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم تقديم واجب العزاء لذوي عضوة قوات الدفاع الشعبي الشهيدة غزال محمد (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم أهالي مقاطعة كوباني واتحاد الشبيبة الثورية في اقليم الفرات فعالية تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني الساعة 18:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA