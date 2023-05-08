مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 5 - 2023

عدّ أهالي وأسر الشهداء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان عزلة تستهدف الكرد وشعوب الشرق الأوسط، وأكدوا أن تحقيق حريته الجسدية من الأهداف الرئيسة لنضالهم وكفاحهم(مرفق بالصور والفيديو)

دعت نساء من مقاطعة قامشلو، الجهات الحقوقية ومجلس العدالة الاجتماعية إلى محاسبة قتلة الشابة نورا إبراهيم، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم(مرفق بالصور والفيديو).

نددت نساء عفرين المهجرات، باغتصاب مرتزق للاحتلال التركي طفلة بعمر 10 أعوام في عفرين المحتلة، وطالبن بحماية حقوق النساء والأطفال ومحاسبة المجرمين(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر هيئة الثقافة في إقليم الفرات في إحياء جذور الثقافة والفن عن طريق الفعاليات التي تنظمها في الإقليم، وهذه المرة عن طريق إقامة ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة، يشارك فيه فنانون من عموم شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

صدر العدد 496 من صحيفة سرخَبون الكرديّة بعنوان "حان وقت بناء الحياة الحرّة"(مرفق بالصور).

مع تربع سوريا على قائمة المستويات الدنيا لمنظمة الشفافية الدولية، وتصاعد الأزمة الاقتصادية فيها وارتفاع سقف الرشاوى في نظام السلطة الهرمي لحكومة دمشق، يبقى التجنيد حكراً على الفقراء فقط(مرفق بالصور).

تدلي لجنة شلير لحماية الطفل ببيان جريمة اغتصاب الطفلة في عفرين على يد مرتزقة الاحتلال التركي، وذلك أمام مركز مؤتمر ستار في مدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس المرأة ومؤسساته في مؤتمر الإسلام الديمقراطي بشمال وشرق سوريا بيان استنكار حول جريمة الاغتصاب التي ارتكبت بحق طفلة من قِبل مرتزق من مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، وذلك في تمام الساعة 11.00 في مركزه الكائن بحي الخليج(مرفق بالصور والفيديو).

لتنمية مواهب الطلبة، تنظم مدرسة الشهيدة روزا جودي في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة فعالية ثقافية وذلك في المركز الثقافي في الناحية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، واجب العزاء لذوي الشهيد، دياب إبراهيم، وذلك في مسقط رأسه في قرية عاكولة، وذلك في الساعة 10.00، ويتوافد أهالي نواحي تل كوجر وديرك وكركي لكي وجل آغا إلى مزار الشهيد عكاب الأسود لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين عكاب تل كوجر وعكيد زيلان، في الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة الثورية في مدن قامشلو والحسكة وكوباني ومنبج والطبقة والرقة وناحيتي تربه سبيه والدرباسية وريف دير الزور الغربي تظاهرات منفصلة، ضمن حملة " بالروح الآبوجية جددوا أنفسكم وانصروا معركة الحرية"، وذلك للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتنطلق التظاهرات في الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA