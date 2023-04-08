مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 4 - 2023

تعرض أهالي حي الشيخ مقصود قبل 7 سنوات من الآن، لهجمات وحشية استخدم فيها المرتزقة الأسلحة الكيماوية المحرمة، مع غياب محاسبة الجناة نتيجة تعامل القوى الدولية بازدواجية فيما يخص المواضيع الإنسانية. (مرفق بالفيديو والصور).

شجب أعضاء مؤسسات مدينة صمت الدولة التركية حيال مطلب الأمم المتحدة حول ضرورة تقديم تقريراً عن وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الإدارة الذاتية تنظر بعين الريبة والشك للاجتماع الرباعي، وأكد أن أي حل سياسي لا يمكن أن يتم إلا بجلوس الأطراف السورية على طاولة الحوار. (مرفق بالفيديو والصور).

انتهت وحدة مياه الطبقة من إنشاء محطة للمياه، تغذي 10 آلاف نسمة، وخلال الأسبوع المقبل ستعمل المحطة بشكل تجريبي، ليتم بعدها وضعها في الخدمة، لتبدأ عملية ضخ المياه للأهالي. (مرفق بالفيديو والصور).

عمّق تسليم المقاتل هارون ألباك لسلطات دولة الاحتلال التركي، جراح عوائل مقاتلين، تشابه شكل اعتقاله مع شكل اعتقال أبنائهم، وأكد لهم أن التاريخ يعيد نفسه. (مرفق بالفيديو والصور).

يواجه رئيس دولة الاحتلال التركي في المعركة الانتخابية المقبلة خطر فقدان السلطة مع اشتداد المنافسة من جانب المعارضة، ورغم أن أردوغان يواجه تراكماً من المشاكل والأزمات التي تقلل من فرصه في الفوز، يبقى الملف السوري أكثر الملفات التي يناور فيها بدعمٍ روسي لتحقيق مكسبٍ في الاقتراع.

يحي المؤتمر الوطني الكردستاني الذكرى السنوية الثانية لوفاة السياسي يوسف ديبو، وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم قوى الأمن الداخلي احتفالية لأعضائها لما بذلوه من جهود من حماية الأهالي خلال احتفاليات شهر آذار، وذلك في ملعب شهداء 12 آذار في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي مقاتل قوات سوريا الديمقراطية الشهيد جميل شيخ هندي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة تظاهرة تنطلق من دوار النسر بحي العزيزية، الساعة 20.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مؤتمر ستار يبيان تنديداً بتسليم المقاتل في قوات الكريلا هارون الباك لسلطات الاحتلال التركي، وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA