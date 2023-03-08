مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 3 - 2023

تنظم في نواحي مقاطعة الحسكة مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت أسر الشهداء السير على نهج الشهداء وفكر وفلسفة القائد أوجلان، وتمنت أن يتكلل اليوم العالمي للمرأة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان الذي دعم المرأة وقوّى عزيمتها وإرادتها. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

يوافق اليوم 8 آذار؛ اليوم العالمي للمرأة، ومع انقضاء أكثر من عقد على ثورة 19 تموز 2012، هذه سلسلة صور لاحتفالات النساء في شمال وشرق سوريا على مدار العقد. (مرفق بالصور).

تسعى مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام، التي جمعت النساء من بلدان مختلفة، إلى تقوية تنظيم المرأة، وتضميد جراح النساء بقوة الحلول، وتحقيق إنجازات نضالهن.

تستقبل النساء في شمال وشرق سوريا، اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية، نحو ثورة المرأة" بالاستمرار في المقاومة وتكثيف النشاطات والفعاليات التي ترفض الظلم والاستبداد، وبالسير على نهج شهيدات الحرية.

تقرير

تحضر موسكو لعقد اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وإيران والاحتلال التركي وحكومة دمشق بحسب ما كشف نائب وزير الخارجية الروسي، وذلك بعد أن شهد مسار التقارب بين أنقرة ودمشق تباطئ بعد الزلزال المدمر، فهل يتسارع مسار هذا التقارب بعد الاجتماع؟ أم أنه يواجه معوقات؟

ANHA