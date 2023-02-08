مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 2 – 2023

شجب أهال في مناطق شمال وشرق سوريا، تخاذل لجنة مناهضة التعذيب الأوربية؛ حيال وضع القائد عبد الله أوجلان، وقالوا "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال العزلة، وسننظم الفعاليات حتى تحقيق حريته الجسدية"، كما دعوا شعوب كردستان للانتفاض ضد العزلة المشددة في إمرالي(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الإدارة الذاتية في إقليم الفرات بتقديم الدعم لأهالي مدينة كوباني عبر نصب الخيم، وتقديم المستلزمات الطبية لحمايتهم من أي موجة جديدة للزلزال، وتستنفر كل إمكانياتها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد السياسي السوري المستقل عصام عزوز أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجعلها منطقة خالية من النزاعات والصراعات مرتبط بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

ازدهرت في الآونة الأخيرة، عمليات قطع الشجر لبيع جذوعه حطباً؛ للتدفئة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في لبنان، ما دفع الأهالي إلى تسيير دوريات ليلية في الغابات المحيطة بقريتهم؛ لمكافحة عمليات القطع وحماية غاباتهم(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

طالب سائقو مدينة قامشلو بإعادة تفعيل نظام إشارات المرور بشكلٍ منظّم كالسابق(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر بلدية الشعب في مدينة الرقة بأعمالها الخدمية، وبهدف إظهار الرونق الحضاري للمدينة؛ أطلقت العديد من المشاريع الخدمية التي بدورها، ستساهم في تحسين الواقع الخدمي ضمن الأحياء خلال عام 2023(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA