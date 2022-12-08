مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 12 - 2022

تدلي رابطة عفرين الاجتماعية في مدينة قامشلو، ببيان لاستنكار حصار حكومة دمشق على الشهباء والشيخ مقصود والاشرفية، وذلك امام مركز رابطة عفرين الاجتماعية بمدينة قامشلو، الساعة 12:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

يشارك أهالي ناحية عامودا في تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان و ردا على قرار لجنة مناهضة التعذيب CPT. وذلك في ساحة المرأة الحرة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي سري كانيه القاطنين في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة في تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان و ردا على قرار لجنة مناهضة التعذيب CPT . الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم أهالي مدينة الحسكة تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان و ردا على قرار لجنة مناهضة التعذيب CPT . الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة الطلبة الديمقراطية في مدينة الطبقة تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والانتهاكات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في مدينة الطبقة تحت عنوان "الاعتداءات التركية في ظل الأوضاع السياسية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لوكسمبورغ مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان لوكسمبورغ إيف كروشتن، والبرلمانية ناتالي أوبرفايس.

يشييع أهالي مقاطعة كوباني في شمال وشرق سوريا جثماني الشهيدين في قوات سوريا الديمقراطية حسين شيخو ومحمد حذيفة، الى مثواهم الاخير في ناحية صرين، الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تواصل الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها لليوم الـ٤ على التوالي عقد اجتماعاتها الجماهيرية مع اهالي المدينة، لإحاطة الاهالي بالمتغيرات والتطورات السياسية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو).

الشهيدة هدية عبد الله، الأم المثالية والثورية التي عرفت بالفداء، رفضت البقاء في المنزل وأبناؤها، كما وصفتهم قبل مغادرتها للمنزل، بحاجة إلى المساعدة نتيجة القصف الجوي التركي على قرية تقل بقل في ناحية ديرك، لتصل معهم إلى درب الشهادة. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت نساء عفرين المهجّرات في الشهباء إلى سوء الأوضاع المعيشية بسبب الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق والهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي، وأكّدن على صمودهنّ ومقاومتهنّ رغم كل الظروف. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مصطفى أمين أن تركيا متورطة إلى حد كبير في نمو داعش، وتساهم في نمو الحواضن الداعشية والجهادية في المنطقة، وتحويلها إلى معامل تفريخ وتصدير المرتزقة إلى الخارج؛ وهذا يشكل خطراً على المنطقة وعلى العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

شدد أعضاء اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة ومواطنون من الحسكة على مواصلة المقاومة بوجه الهجمات التركية على المنطقة والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

شهدت ناحية زركان خلال ستة الأيام الفائتة قصفاً مدفعياً طال 14 مركزاً وقرية، بينها منشآت عامة وخاصة بأكثر من 87 قذيفة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

توصلت الأطراف السودانية، قبل أيام، إلى "اتفاق إطاري" يمهد إلى نقل السلطة من المكون العسكري إلى المدني، فما أهمية هذه الاتفاق؟ وهل سيتم تنفيذه على عكس المرات السابقة؟