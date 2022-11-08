مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 11 – 2022

ينظم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو ندوة حوارية تحت شعار" المرأة، الحياة، الحرة"، وذلك في نقابة العمل ببلدة رميلان، في تمام الساعة الـ 10:00 .(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي قامشلو جثمان الشهيد ميتان شورش المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الذي استشهد أثر هجوم مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على مدينة قامشلو، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 14.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يستعد أهالي إقليم الجزيرة للخروج في مظاهرة جماهيرية حاشدة خلال الأيام المقبلة، تنديداً بالهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا، بينما دعا عضو اللجنة التحضيرية كل مكونات المنطقة للانضمام بزخم إلى المظاهرة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مواطنون من نواحي مقاطعة قامشلو على تشبثهم بأرضهم ومواصلتهم للمقاومة على نهج حرب الشعب الثورية ضد كافة الهجمات الاحتلالية للدولة التركية، مشددين على ضرورة إبداء التحالف الدولي موقفاً واضحاً إزاء الجرائم بحق شعب المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء العشائر العربية في مقاطعة الشهباء وقوفهم وتكاتفهم مع عشائر ومكونات المنطقة في وجه جميع الهجمات التي تطالهم(مرفق بالصور والفيديو).

مع انتشار "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)" في مقاطعة كري سبي، حذر الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة، حميد العبد، من سياسات دولة الاحتلال التركي، وتبعاتها من إعادة بعث "الإرهاب" من جديد، وأكد أن سياساتها تهدد الأمن والسلم العالميين(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مشاركون في لقاء الحوار الكردي - العربي الذي عقد في بوخوم الألمانية، على أهمية هذه اللقاءات كونها تتعاطى مع قضية مصيرية تعنى بحياة شعوب المنطقة، وأشاروا إلى أن هذا اللقاء نجح في تدشين منطق مستدام لعلاقة تفاعلية عربية - كردية تعبر عن نفسها بسلسلة خطوات لاحقة، مشددين على أهمية فكر القائد أوجلان في تحقيق أهداف هذه اللقاءات ومعالجة أزمات المنطقة بشكل جذري(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس شعبة الأمن الصناعي في سد الفرات، أن انخفاض مستوى مياه بحيرة سد الفرات وصل لـ 6 أمتار، وأن كميات المياه الواردة لا تكفي للحفاظ على منسوب البحيرة، محذراً خروج السد عن الخدمة في حال استمرار دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تجمع فرقة الشهيد هوكر الإرث الثقافي بين الماضي والحاضر، بحناجر مغنين تتراوح أعمارهم بين العقدين السادس والثامن، يتطلعون إلى بث الروح الغنائية التراثية لدى الشباب(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA