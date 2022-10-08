مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 10 – 2022

يعقد مؤتمر الإسلام الديمقراطي جلسة في ذكرى المولد النبوي، وذلك في جامع الحسين بن علي، في حي الكورنيش بمدينة قامشلو الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة، جثمان عضو قوات سوريا الديمقراطية الشهيد أحمد الصباخة، الاسم الحركي عكاش، وذلك إلى مزار الشهداء في الناحية الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تطلق لجنة مهجري سري كانيه حملة بعنوان "العودة الآمنة حق مشروع"؛ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال منطقة سري كانيه وذلك في مخيم واشو كاني الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو).

ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة أمسية شعرية بعنوان "نحن عائدون"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينة سري كانية ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض، وذلك في حديقة القراءة بمدينة الحسكة الساعة 18:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، كونفرانسه تحت شعار "بروح جيان وزينب سنحمي مكتسبات الثورة ونحقق النصر"، وذلك في قاعة سردم بمدينة الحسكة الساعة 09:00 (مرفق بالفيديو والصور).

استرجع قياديون ومقاتلون شاركوا في "مقاومة الكرامة"، بعض ذكريات مقاومتهم، وأكدوا "لم نتخلَّ عن مدينتنا، لا زلنا نواصل حمل السلاح حتى ضمان عودة أهلنا إلى ديارهم".

ملف

لم يتراجع القائد عبد الله أوجلان عن مساعيه من أجل الحل ولم يتنازل عنها، عل الرغم من العزلة المطلقة والمجازر والحرب وسياسة الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية المحتلة والقوى الدولية. هذا ولا ترد أي معلومات عن القائد أوجلان منذ 19 شهراً ولا تصافح يده الممتدّة للسلام.

المجتمع والحياة

أوصى طبيب بيطري الأهالي باتباع طرق الوقاية من مرض (الحمى المالطية)، محذراً أنها تبلغ ذروة انتشارها بين الماشية في هذه الفترة من السنة.

العالم

أعادت مأساة غرق مركب كان يحمل على متنه 60 مهاجراً لبنانياً، من جديد، فتح النقاش بشأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها اللبنانيون، والتي جعلت من الهجرة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر، مخرجاً وحيداً لهم، من الأزمة المعيشية الطاحنة، لكن هل الأزمة الاقتصادية في لبنان هي السبب الوحيد، أم أن هناك من يدفعهم للهجرة من البلاد، ضمن سياسة هجرة الأدمغة والشباب من منطقة الشرق الأوسط؟

بعد مرور ثمانية أشهر على بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، دخل الصراع الروسي - الغربي مرحلة جديدة، إذ من المحتمل أن يتحوّل إلى صراع هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في ظل تراجع الآمال في بدء تفاوض سلمي وخاصة بعد قطع روسيا الغاز عن أوروبا وضمها لأربع مناطق أوكرانية، ووسط إعلانها التعبئة الجزئية وتهديداتها باستخدام السلام النووي. فإلى أين تتجه التطورات؟

تقرير

اتفقت أجهزة استخبارات دولية وإقليمية كثيرة، على الرغم من وجود خلافات سياسية بين دولها، على إتمام أكبر عملية اختطاف عرفها جهاز الناتو واستهدفت القائد عبد الله أوجلان إرضاءً لتركيا، فلجوء القائد إلى أوروبا ورفض استقباله كشف زيف ورياء ديمقراطية أوروبا وادعاءاتها بحماية حقوق الإنسان.

خلّف الاحتلال التركي على مدار ثلاثة أعوام من احتلاله لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض، ومدينة سري كانيه/ رأس العين، نتائج كارثية وأضراراً جسيمة على كافة الصعد الحياتية والخدمية، وارتكب مع مرتزقته الكثير من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب.

ANHA