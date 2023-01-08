مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 1 - 2023

تنظم في مدينة قامشلو تظاهرة استذكاراً لشهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية وذلك في الساعة 10.00، وفي السياق ينظم اتحاد المرأة الايزيدية في روج آفا محاضرة عن حياة المناضلات وذلك في مكتب الاتحاد بناحية تربه سبيه الساعة 11.00 و ينظم مؤتمر ستار مراسم استذكار لشهيدات المجزرة الأولى في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحي جل آغا الساعة 13.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "سبيلنا لتحقيق النهوض الاقتصادي" هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا تعقد اجتماعها السنوي، في قاعة اجتماعات هيئة الزراعة والري في مدينة الحسكة ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية بعنوان "المرأة والمشاركة السياسية، وذلك في مركزه الكائن وسط مدينة الرقة الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد سياسيون وحقوقيون في الرقة ودير الزور أن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة ساهمت في تصاعد نشاط خلايا مرتزقة داعش، وأضافوا أن أي اتفاق بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال ضد شمال وشرق سوريا سيضّر الكفاح ضد داعش(مرفق بالصور والفيديو).

أشار شقيق الشهيدة ساكينة جانسز التي استشهدت في باريس، متين جانسز، إلى أنّ هوية القتلة الذين نفّذوا مجزرتي باريس الأولى والثانية مختلفة لكنّ أهدافهم مشتركة، ففي المجزرتين تم استهداف الرياديات الكرديّات وقال: "فرنسا هي التي تتحمّل المسؤوليّة، فلو كُشفت وقائع المجزرة الأولى لما وقعت المجزرة الثانية"(مرفق بالصور).

يلجأ أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى حرق أثاث منازلهم لتدفئة أطفالهم في ظل انعدام مواد التدفئة وارتفاع أسعارها؛ نتيجة الحصار المفروض على الحيّين من قبل "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق(مرفق بالصور).

دعا أهالي ريف دير الزور الشرقي، الشعوب الحرة للوقوف صفاً واحداً ضد المؤامرة الكونية المستمرة على القائد عبد الله أوجلان ومناطق الدفاع المشروع، مؤكدين أن "استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول، وإرهاب بحق الكريلا"(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

طرح استوديو الشهيد ولات (Hunergeha Welat) أكثر من 275 أغنية، منها 40 أغنية مصورة (فيديو كليب)، ويستعد لافتتاح قسم خاص بفن الطفل خلال العام الجاري، وذلك في إطار مساعيه؛ الحفاظ على الفن الكردي وتوثيقه(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

شكلت بلدات ومدن في درعا، لجاناً محلية من الوجهاء والميسورين؛ بهدف تحسين الواقع الخدمي في مناطقهم، جراء الغياب شبه الكامل لدور حكومة دمشق في المنطقة، في حين نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نية بلاده بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، رأى فيه البعض نية لبيع القناة(مرفق بالصور).

ANHA