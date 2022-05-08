مخطط وكالة أنباء هاوار 8-5-2022

تنظم حركة الثقافة والفن في مدينة الحسكة، أمسية فنية، تضامنا ودعما لقوات الدفاع الشعبي ومقاومتها ضد هجمات دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في حديقة كاوا بمدينة الحسكة، الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، مؤتمرها التأسيسي الأول، للخروج باتحاد عام للتجارة، تحت شعار "بالثورة الذهنية نبني مجتمع ديمقراطي واقتصاد مجتمعي"، وذلك في مدينة الحسكة، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات تظاهرة للتنديد بهجمات الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا، الساعة 12.00 .

أقدم مرتزقة الاحتلال التركي خلال شهر نيسان المنصرم، على اختطاف 44 مواطناً من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة بينهم امرأة، وقطع أكثر من 500 شجرة زيتون وفاكهة، بغية التحطيب والإتجار بها.

بينت عضوة اللجنة التحضيرية "لمسير(مرفق بالصور والفيديو).ة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" أن مشاركة أهالي إقليم الجزيرة في المسيرة كانت مشاركة قوة ومقاومة. وقالت: لقد برزت وحدة الكرد والعرب في هذه المسيرة وقالوا معاً 'سنقاوم ضد الاحتلال والخيانة' وهنا تظهر حقيقة نجاح مشروع الأمة الديمقراطية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجرو عفرين على المقاومة، رغم قصف الاحتلال التركي المستمر على محيط المخيمات التي يقطنونها، بينما نددوا بصمت الضامن الروسي والمجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه الاحتلال بحقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء عشائر عربية أن شعوب الشرق الأوسط معرضة لمجازر جديدة على يد دولة الاحتلال التركي التي تسعى إلى إحياء تاريخ العثمانيين، داعين جميع الشعوب إلى تعزيز الوحدة وحماية وجودهم والتصدي للهجمات العثمانية الجديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مسؤول العلاقات العامة في مركز الفرات للأبحاث، وليد جولي أنّ مشروع العثمانية الجديدة أشمل من المشاريع السابقة، وذكر: "هذه المشاريع تتم على حساب الشعب الكردي وشعوب المنطقة الأخرى. ولهذا هناك حاجةٌ إلى وحدةٍ وقوةٍ شعبية".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

رغم محاولة الدولة التركية المحتلة ومنذ بداية هجماتها الأخيرة لنشر اخبار انتصارها على الكريلا الا أنه و في كل مرة تنكشف حقيقة المشاهد المصورة المفبركة التي ينشرها اعلام الاحتلال التركي.

العالم

قال مراقبون إن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم عقب "العفو الرئاسي" ضئيلة جداً مقارنة بالأعداد الهائلة للقابعين ضمن أقبية معتقلات حكومة دمشق، في حين يجد النواب المستقلون في البرلمان العراقي أنفسهم أمام لحظة فارقة، في ظل تنافس شديد بين تحالف "إنقاذ وطن" والإطار التنسيقي.

أكد الصحفي والكاتب الأردني، رداد القلاب، أن الدولة التركية وعبر هجماتها على جنوب كردستان تكرر مجازرها السابقة بحق شعوب المنطقة، وسط صمت دولي وعجز عربي، وطالب شعوب المنطقة بالوقوف صفاً واحداً لمواجهة المجازر التركية بحقها.

ANHA