مخطط وكالة أنباء هاوار 7– 9 – 2022

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في يومها الـ14 على التوالي في مخيم الهول، والتي تهدف للقضاء على خلايا داعش في المخيم وتجفيف منابع الإرهاب (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، مراسم تقديم واجب العزاء للشهيد سلافا رمضان، وذلك في مركز الناحية ( مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها شبيبة الطبقة ، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وذلك في مركز الاتحاد الرياضي في يومها الثاني والأخير (مرفق بالصور والفيديو)

تفتتح هيئة المرأة في إقليم الجزيرة مركز تنمية الطفولة المبكرة "أهنا سمسم" في حي قدوربك بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في مظاهرة منددة باستمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وبصمت الاطراف الضامنة، وذلك في مركز الناحية الساعة11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد المؤتمر القومي الكردستاني ملقتى بعنوان "التهديدات التركية والاستدارة الأردوغانية نحو دمشق"، في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة 17:00.(مرفق بالصور والفيديو)

أشار مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (QSD) فرهاد شامي، إلى ارتباط ملف مخيمي الهول وروج وملف سجن داعش بخلافة داعش مباشرة، ولفت إلى مقتل جميع خلفاء داعش في المناطق المحتلة وقال: "يمثّل مخيم الهول المحاولة الثانية لإقامة الخلافة، إذ ينشأ هنا الجيل الثالث لداعش وهو أخطر من داعش".(مرفق بالصور والفيديو).

صرح عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي زياد وطفة أن القوى الدولية والإقليمية أقصت الشخصيات الوطنية من العمليات السياسية السابقة، مؤكداً أن الإدارة الذاتية هو المشروع الأنسب لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

حبه للقائد عبد الله أوجلان دفعه إلى تأليف الأغاني عن القائد، علّه يوقظ ضمير دعاة الإنسانية والسلام ليتدخلوا لكسر العزلة المفروضة عليه، فيقول متسائلاً: "أين هي العدالة، لماذا كل من ينادي للإنسانية يُعتقل؟، في حين المجرمون طليقون ويحكمون العالم ويعيثون في الأرض فساداً"(مرفق بالصور والفيديو).

لعلّ أول قانون ألزم ربّ العمل بالمشاركة فيما يمكن أن يُعَدّ تأميناً صحياً للعمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديداً عام 1883م، ثم تبعتها ، النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا، قبل أن يعمّ هذا الإلزام بالتأمين دول أوروبا الصناعية، وذلك تحت مُسمّى «التأمين ضد المرض والشيخوخة».(مرفق بالصور).

أشادت مختلف الشرائح الاجتماعية في مدينة الطبقة بحملة "الإنسانية والأمن" وعملية "القسم" مؤكدين مساندتهم لقواتهم الأمنية والعسكرية، مستنكرين التغاضي الدولي المستمر تجاه خطورة ملف مرتزقة داعش داخل مخيم الهول(مرفق بالصور والفيديو).

تواصل روسيا مساعيها بشأن إحداث تقارب بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق وذلك بعد اجتماعي طهران وسوتشي، وفي وقت يترقب الجميع تطور هذه المساعي إلى تحركات جدية وعلنية يبقى الموقف الأميركي من هذه التحركات ضبابياً وخصوصاً بعد دعوة واشنطن عقب ذلك لاجتماع في جنيف، فما هي حقيقة الموقف الأميركي؟(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الأمهات في ناحية عامودا أنّ الدولة التركية هُزمت في مناطق الدفاع المشروع، لذلك وجّهت هجماتها نحو شمال وشرق سوريا وبدأت باستهداف النساء اللواتي حاربن داعش وألحقن الهزيمة به، وجددن عهدهن بمواصلة المقاومة، قائلات "مثلما تدافع وحدات حماية المرأة عنّا جميعاً، فنحن أيضاً سنقاوم مع مقاتلاتنا ولهذا سننتصر"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ودبلوماسية شديدة بين المملكة المغربية وتونس على خلفية مشاركة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في ندوة "تيكاد" اليابانية الإفريقية، واستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد له، ما اعتبرته الرباط "عملاً خطيراً يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي".(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تتفاقم حدة الأمراض بين مهجري عفرين في مقاطعة الشهباء، في ظل افتقار المشافي والمراكز الصحية للأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في أزمة تسببها حصار حكومة دمشق، وتضييقها الخناق على المهجرين وسكان المقاطعة، وسط قصف يومي من قبل الاحتلال التركي وتخاذل المنظمات الدولية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA