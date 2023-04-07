مخطط وكالة أنباء هاوار 7– 4 - 2023

تتغير الأنظمة في الدول المحتلة لكردستان ولا تختلف العقلية التي تنتهج العنف في إطار إبادة الكرد جسدياً وثقافياً؛ حيث بات استخدام الاسلحة الكيماوية وغيرها من الاسلحة المحرمة دولياً ضد الكرد أمراً متكرراً خلّف مجازر وقصص مأساوية في مسعى لإنهاء حقيقة تاريخية على الجغرافيا الكردستانية(مرفق بالصور).

كثفت الصين مؤخراً من تحركاتها في الشرق الأوسط؛ بهدف توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي وهذه المرة من بوابة لعب دور الوسيط بين القوى المختلفة، إذ استغلت الصين سوء نقاط الضعف الموجودة لدى إدارة الرئيس الأميركي الحالي. فهل ستتمكن بكين من إزاحة واشنطن من الشرق الأوسط؟(مرفق بالصور).

أفقدت المرحلة التي امتدّت لـ 12 عاماً بدءاً من اندلاع الحرب الأهليّة السوريّة، سوريا الكثير، فقد تدهورت علاقاتها مع الدول العربيّة، وتحوّلت مع هجمات مرتزقة داعش ومجموعات المرتزقة الإسلاميّة المتطرّفة إلى ساحة حرب، ودخلت تركيا الحرب كأكبر قوّة تدميريّة وجمعت مجموعات المرتزقة المسمّاة بالجبهة المعارضة للأسد. (مرفق بالصور).

تفصل تركيا أسابيع قليلة عن معرفة هوية الرئيس الـ 13 لها، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار المقبل(مرفق بالصور).

يعمل عبد الكريم على تقديم ما يستطيع فعله لأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ويصلح المصابيح الكهربائية كبادرة منه للالتحاق بالتعاضد الشعبي الذي ظهر بعد الزلزال المدمر.(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد جميل تربه سبيه(جميل الشيخ هندي)، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دلشير، الساعة 13.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا، بطولة شمال وشرق سوريا لكرة الطاولة لسيدات والرجال في صالة الشهيد مسعود بمدينة كوباني، وتنطلق في الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، مسيرة احتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان، وتنظم بعد ذلك احتفالية في الساعة 20.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA