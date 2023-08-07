مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 8 - 2023

أكد شعب شمال وشرق سوريا ظهور حركة التحرر بقيادة القائد عبد الله أوجلان وحكمته في الإدارة مكنت الشعب الكردي من العودة للحياة مجدداً ولهذا تآمروا عليه. ودعوا للانتفاض ضد قوى التآمر(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر خبير في الموارد المائية عن خطر جفاف الآبار في مدينة الحسكة واحتمالية امتداد حالة التصحر من الجنوب إلى الشمال في حال جفت آبار المياه والمناهل، فيما يقول أصحاب الصهاريج إن مستقبل المناهل لا يبشر بالخير(مرفق بالصور والفيديو).

وطّنت دولة الاحتلال التركي خلال شهر تموز، 300 مستوطن في مقاطعة كري سبي التي تشهد جرائم شبه يومية(مرفق بالصور).

تؤكد النساء في نواحي مقاطعة قامشلو، أن أفضل رد على هجمات الذهنية الذكورية، يكون ببذل جهود أكبر وتنظيم ذواتهن والتكاتف معاً لمواجهتها(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الإدارة الذاتية أن ادعاءات تركيا بالعودة الطوعية للاجئين السوريين بعيدة عن الحقيقة، وشددت على ضرورة إدراك القوى الدولية والمنظمات الحقوقية لخطورة عودة اللاجئين بشكل قسري لغرض إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة، والتنبّه لخطورة هذا التغيير على المدى البعيد وتأثيره على الاستقرار والأمن في عموم سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

"لا أريد أن أشعر بكل هذا الألم، أريد دوائي لكي أهدأ وأنام قليلاً"، بهذه الجملة تصف ليلى محمد أوسو، (57 عاماً)، ما حصل لها جراء حصار حكومة دمشق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، وقفة احتجاجية استنكاراً لجريمة قتل " هبة محمد خلف" وذلك أمام منزل زوجها، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي إقليم الفرات في مظاهرة تنديداً بالهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع ميديا، وتنطلق المظاهرة من مركز ناحية شيران شرق مدينة كوباني في تمام الساعة 10:00 صوب مركز مدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ملتقى دعماً لنساء شنكال وأفغانستان، تحت شعار "رداً على إبادة المرأة نبني حياة حرة"، وذلك في مدرج جامعة الشرق في مدينة الرقة ، الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو).

تقام المرحلة الأخيرة من مسابقة كاتب المستقبل للطفل، في منتجع بيلسان في ناحية عامودا، في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة التنسيق والتشاور للأحزاب القومية في سوريا احتفالية بمناسبة يوم الشهيد الآشوري وذلك في ناحية تل تمر، الساعة 20.00(مرفق بالصور والفيديو).