مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 8 - 2022

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد، العضو في قوى الأمن الداخلي دارا سلمان مامو إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دلشير في قرية دكري الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

في إطار حالة الطوارئ، تفتتح دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لزوجات الشهداء في مدينة قامشلو، وذلك في مجلس عوائل الشهداء في المدينة، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "حرية القائد عبدالله أوجلان هي حرية الشعوب" تنظم لجنة الثقافة والفن في الطبقة وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية فعالية "القائد والمفكر عبدالله أوجلان"(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، ببيان حول استهداف طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لمدينة قامشلو وذلك أمام مبنى المجلس الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يصدر مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو بيان حول هجمات الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، وذلك أمام المجلس الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

استشهد 26 مواطناً وأصيب 76 آخرون من مهجري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء، منذ بداية تهجير أهالي عفرين، في مجازر وقصف شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة على قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة (مرفق بالصور والفيديو).

أكّد عضو الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خالد إبراهيم، أنّ الدولة التركية تخشى إقامة كيان شعبي مستقل، وقال: "اتّفاقيات القوى الحاكمة تعمّق اعتداءات الدولة التركية وتفسح المجال لإعادة إحياء داعش(مرفق بالصور والفيديو).

عقب تحريرها من مرتزقة الاحتلال التركي نفض مجلس مقاطعة الشهباء نفض غبار الحرب عنها، بإعادة الأمان والاستقرار إلى المقاطعة، وخدمة المواطنين وفق إمكاناته المتاحة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة المقاومة في وجه التهديدات وهجمات الاحتلال التركي وحصار حكومة دمشق (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيون ومثقفون كرد أن الانتصارات التي تحققها قوات الدفاع الشعبي هي انتصارات لجميع الكرد في العالم، وقد أثّرت بشكل إيجابي على نجاح المشروع الديمقراطي في روج آفا، وعلى محاربة داعش والانتصار عليه، مؤكدين أن "انتصار الكريلا هو هزيمة لتركيا التي بات الجميع يعرف حقيقة أهدافها في تطبيق الميثاق الملّي"(مرفق بالصور والفيديو).

تطبيقاً لاستراتيجية حرب الشعب الثورية، تخضع مكونات مدينة الحسكة لدورات تدريبية عن الإسعافات الأولية، استعداداً لأي طارئ مع استمرار دولة الاحتلال التركية في حربها الشاملة على شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

تقدم ذوو الشهيدتين سوسن بيرهات وبارين بوتان بالشكر إلى قوات سوريا الديمقراطية على إعلانها لعملية "القسم"، وطالبوا بمحاسبة الخونة الذين تسببوا باستشهادهما، ودعوا إلى عدم الانجرار إلى فخاخ الدولة التركية المحتلة والمعادية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد حزب اللواء السوري الناشط في السويداء، أن حالة التوتر لن تنتهي في هذه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن حكومة دمشق لم تستوعب ولم تبادر بتقديم أي تنازلات كي يحصل السوريون على حياة حرة وكريمة ولها مصلحة في بقاء حالة التوتر، كما طالب بإدارة المنطقة من قبل أبنائها حتى الوصول إلى حل كامل يرضي كافة السوريين(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

أقرت حكومة دمشق بعجزها عن تأمين القمح التي تحتاج إليها مناطق سيطرتها العام المقبل. الأمر الذي سيزيد من معاناة السكان في تأمين رغيف الخبز واستفحال حالة الجوع لديهم، فيما أبدى الإطار التنسيقي انفتاحاً مشروطاً على مبادرة الصدر لحل الأزمة السياسية في العراق(مرفق بالصور).

أرادت إسرائيل، عبر فرض الحصار على غزة، منع الفصائل الفلسطينية من امتلاك أسلحة تهدد المدن الإسرائيلية، وتحديداً دول المركز داخل إسرائيل كـ "تل أبيب"، وعلى المقلب الآخر، كان أحد أهم الأهداف التي سعت إليها الفصائل الفلسطينية هو امتلاك أسلحة وصواريخ تهدد كل إسرائيل بما يُمَكِنُها من صنع معادلات جديدة(مرفق بالصور).

المرأة

أكّدت نساء إقليم الجزيرة بخصوص استهداف النساء القياديات والرائدات أنّهن اخترن طريق المقاومة، وشدّدن على أنّ العدو لن ينتصر بأساليب الهجمات هذه(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

تفتتح لجنة الشبابة والرياضة في مدينة الطبقة مكتب الأنشطة الشبابية وذلك في مبنى الاتحاد الرياضي الساعة الـ10.30 صباحاً(مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

تدرس بلدية الشعب في الرقة مشروع زراعة مليون شجرة في أطراف المدينة، بينما تستمر في أعمال تأهيل الحدائق، في حين أنهت بلدية الشعب في الحسكة 70 % من مشاريع مخطط فصل الصيف، بينما تستمر حملة إزالة خطوط الكهرباء المخالفة في مدينة ديرك(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح رئيس دائرة الإنارة العامة في بلدية الشعب بمدينة الرقة أن الدائرة انتهت من إنارة أكثر من 75 % من شوارع وأحياء المدينة، مؤكداً أن الدائرة مستمرة في أعمالها حتى إنارة كافة شوارع وأحياء المدينة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA