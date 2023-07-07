مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 7 - 2023

سعى للقاء القائد عبد الله أوجلان أكثر من مرة، وعندما التقى به اعتبر اللقاء ميلاداً جديداً له، تاركاً خلفه عصوراً من الظلام والاستبداد كان يُمارس عليه وعلى أجداده، ليكسر قالب الخوف ويعود للحياة من جديد، هذه كانت اللحظات التي عاشها الشخصية الوطنية أحمد رشاد (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ عشائر مدينة منبج أنهم سيقفون سداً منيعاً في وجه الهجمات ومخططات دولة الاحتلال التركي، والدفاع عن الأرض حتى آخر قطرة دم(مرفق بالصور والفيديو).

أشار مواطنون من مدينة الحسكة إلى معاناتهم مع استمرار قطع دولة الاحتلال التركي لمياه محطة علوك عنهم، وقالوا: "الحال يتجه نحو الأسوأ والمعاناة كبيرة"، مطالبين بتدخل دولي ووضع حد للجرائم التركية(مرفق بالصور والفيديو).

يبدو أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين بدأ يتجاوز حدود الاقتصاد وسباق التسلح ليدخل مرحلة جديدة تعتمد على لعب أدوار أكثر تأثيراً في ملفات الشرق الأوسط، وجذب حلفاء جدد، فهل تنجح الصين سياسياً كما نجحت اقتصادياً أم يكون لواشنطن رأي آخر؟(مرفق بالصور).

تستمر أعمال اليوم الثاني من المنتدى الدولي لمركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية المنعقد تحت شعار " لوزان : تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار و الأمن الإقليمي" وذلك في منتجع شتو بمدينة الحسكة في تمام الساعة ٨:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

يتوافد اهالي الحسكة، الى خيمة عزاء الشهيد ادريس الحمود الاسم الحركي دلبرين، المنصوبة أمام منزل ذوي الشهيد في قرية برزان، لتقديم واجب العزاء وذلك في الساعة 9:30(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الشهباء وعفرين مراسم تشييع الشهيد تكوشر عفرين، وتنطلق من أمام مشفى آفرين ويورى جثمانه الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر ، الساعة 16.3 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA