مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 7 - 2022

يصدر اتحاد معلمي إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام يعلن من خلاله انضمامه إلى نداء فرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في مقرها بمدينة قامشلو الساعة الـ 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة الطبقة بيان للرأي العام بخصوص هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس عوائل الشهداء بياناً إلى الرأي العام للمطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا وتنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدنية قامشلو، الساعة الـ 11:00. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح وعضو هيئة التحرير مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي إسماعيل خالد أن الدولة التركية تحاول عبر بعض الاتفاقيات إظهار نفسها بمظهر القوي، ولكنه أكد أن " تركيا على حافة الهاوية".(مرفق بالصور والفيديو)

أكد حمدان العبد أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعتد على شعب المنطقة ولا عول على القوى الدولية في مجابهة الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت والدتا الشهيدين هفرين خلف وفرهاد شبلي استمرارهما على نهج أولادهم الشهداء في الوقوف ضد مخططات الإبادة، وطالبتا المتواطئين مع الدولة التركية بالعودة عن نهج الخيانة. (مرفق بالصور والفيديو)

تحدث يوسف كارار عن الهجمات على مخمور وكشف ان الحكومة العراقية والامم المتحدة شريكة في هجمات الدولة التركية. وقال:" في نفس وقت تنفيذ الهجوم عقدت القوات العراقية اجتماعاً في مخمور حيث وقع الهجوم في مكان قريب. ان هذا الامر موضع شك حقا"

حوار

أعاد البروفسور العراقي صادق أطيمش أسباب أزمات بلاده إلى تدخل القوى الإقليمية والدولية في البلاد، وسلط الضوء على الدور القذر للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، كما رأى أن الخلاص من الأزمة الراهنة تحتاج إلى تغيير شامل والتوجه نحو دولة مدنية ديمقراطية وحديثة.

العالم

أصبح تأمين مقومات العيش الأساسية الشغل الشاغل للبنانيين في هذه الأيام، إذ باتت صعبة المنال، ما يكمل مشهد الانهيار اللبناني يوماً بعد يوم، مع انقطاع المواد الحيوية كالبنزين والخبز والمياه والكهرباء.

السياسة

ربطت الدكتورة في العلوم السياسية، فريناز عطية، العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان بالقضية الكردية، وعدّتها محاولة تركية لتقويض نضال الكرد في تحقيق حرية القائد جسدياً، وقالت "السيد عبد الله أوجلان حوّل سجن إمرالي إلى مدرسة للفكر السياسي".

ANHA