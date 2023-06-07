مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 6 - 2023

شجب سكرتير حزب روج الديمقراطي في سوريا، تشديد العزلة بحق القائد عبد الله أوجلان، وبيّن أن أسلوب تعامل السلطات التركية مع القضية الكردية والقائد أوجلان سيعمّق الأزمة في تركيا، وأكد أن: "حل جميع الأزمات يكمن في الحوار مع القائد أوجلان"(مرفق بالصور والفيديو).

منذ أن كان طفلاً صغيراً كانت الأسئلة تدور في رأسه، عن عمه الشهيد جبار، عن الأشخاص الذين يزورون منزل أهله، يريد أن يعرف من هم الرفاق. هكذا بدأ الشهيد آمد عنترية مسيرة البحث عن الحرية، مسيرة بدأت بالانخراط في صفوف الشبيبة والانضمام إلى وحدات حماية الشعب، حتى وصلت ذروتها، عندما استشهد أواخر أيار الفائت(مرفق بالصور والفيديو).

كشف أفراد شبكة مخدرات، أُلقي القبض عليهم من قبل قوى الأمن الداخلي، معلومات مهمة؛ أبرزها امتلاكهم مهمات رسمية من منظمات إغاثية وإنسانية، تُستخدم لإدخال المخدرات إلى مناطق الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

يتصدر الحديث عن أهمية إنشاء محاكم دولية في شمال وشرق سوريا، لمحاكمة مرتزقة داعش وإنصاف الضحايا، احاديث أهالي المنطقة، مع بدء الحديث عن اجتماع مرتقب لوزراء التحالف الدولي لمكافحة داعش، إذ يؤكد الأهالي أنه من غير الممكن إنهاء خطورة داعش دون محاكمة المرتزقة، وتناول ملفه ككل(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت آرزو تمو أن منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة تتابع قضية مقتل الشابات الثلاثة "آلاء، ونورا، وزبيدة"، عن كثب، وتقدمت بدعاوى قضائية إلى النيابة العامة حتى ينال الجاني عقابه، وتأخذ العدالة مجراها)مرفق بالصور والفيديو).

يشتكي مواطنون في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق من ارتفاع سعر الاشتراك الأسبوعي للأمبير إلى 45 ألف ل. س. (مرفق بالصور).

يرى باحثون في شؤون الجماعات الإرهابية أن التحالف لم يقم بدوره في تقليص خطر داعش على المنطقة في ظل استمرار تقاعسه في إعادة مواطنيهم من الدواعش ومحاكمتهم، حيث يطرح مخيم الهول وعشرات المعتقلات في شمال وشرق سوريا، الذي يأوي الآلاف من مرتزقة داعش وأسرهم، تحدياً حقيقياً أمام العالم. فهل سيكون هذا الملف على طاولة اجتماع التحالف غداً الخميس؟(مرفق بالصور).

تعمل فرقة الشهيدة ألفتريا الموسيقية، المؤلفة من الشابات، على إيصال صوت النساء ومقاومتهن إلى المجتمع من خلال الف)مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة المرأة بمجلس الشعب ببلدة هجين بريف دير الزور، ندوة حوارية حول دور المرأة في المجتمع، وذلك في قاعة مجلس الشعب في هجين، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم غيابية للشهيدة جاندا جيا، المقاتلة في قوات لدفاع الشعبي" الكريلا" وذلك في مسقط رأسها بقرية بياندور، الساعة 10.00، كما وينظم مجلس عوائل الشهداء في الشهباء مراسم غيابية لـ5 شهيدات من الكريلا وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء في قرية تل قراح، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA