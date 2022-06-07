مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 6 - 2022

يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدين كسرى ملك والمقاتلة في وحدات حماية المرأة مزكين بوتان وذلك امام مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستنكر مجلس ناحية تل حميس وأهالي القرى المجاورة لها الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا والعزلة المفروضة على القائد أجلان وذلك من خلال نصب خيمة اعتصام وذلك في الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي بياناً إلى الرأي العام حول هجمات الاحتلال التركي وتهديداتها على شمال وشرق سوريا وذلك أمام مركز عوائل الشهداء ببلدة رميلان وذلك في الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، شمال وشرق سوريا، مراسم تشيع للشهيد المقاتل في قوات الدفاع الذاتي فرحان حنان، الساعة 18.00 في مزار الشهداء "الشهيد دجوار" في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

عقب سنوات من الانتهاكات والسياسات القمعية التي مارسها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي المناطق السورية المحتلة، كشف السوريون زيف الاحتلال، وخرجوا في احتجاجات تطالب بخروجه من سوريا، إذ يرى صحفي سوري إن "السوريين باتوا أكثر إدراكاً ووعياً بخطورة مشاريع الاحتلال التركي التي تهدد بتقسيم بلدهم وتهجيرهم ونهب وسرقة ثرواتهم"(مرفق بالصور).

أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء، إسماعيل موسى، تمسك أهالي المقاطعة بخيار المقاومة في وجه تهديدات الاحتلال التركي ومرتزقته، مشدداً أن هدف الاحتلال التركي من "المنطقة الآمنة" هو تنفيذ ما يسمى "الميثاق الملي"(مرفق بالصور والفيديو).

قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، حسين كوجر "إذا جرت معركة فإنها ستسير عكس توقعات الأعداء وسننتصر فيها، فأرضنا ستكون مقبرة لهم، وعلى يد أبناء المنطقة سيقضى على النظام التركي الفاشي كما قضي من قبل على مرتزقته داعش"(مرفق بالصور والفيديو).

شبّه الرئيس المشترك للجمعية الشركسية في منبج سامر حباق، مشروع توطين "اللاجئين السوريين" في الأراضي التي تحتلها تركيا من سوريا، بعملية تهجير الشركس عام 1864، محذراً من أن "هذه السياسة تهدف إلى تقسيم البلاد بين تركيا والدول الإقليمية".(مرفق بالصور والفيديو).

قال الناطق باسم مجلس منبج العسكري ان داعش هو المستفيد الأكبر من التهديدات التركية باحتلال المنطقة، مؤكداً أن حماية المنطقة هو واجب جماعي(مرفق بالصور).

تحليل

يسعون بكل وحشية إلى مواصلة هجمات الاحتلال على جنوب كردستان. تستمر العملية العسكرية المسماة "قفل المخلف " بشكل يتعدى كونها عملية عسكرية بل كحرب مجهولة. هذه المعركة ليست معركة عسكرية بين جيشين، كما أنها ليست معركة تقليدية. إنها حرب مقاومة لا هوادة فيها تخوضها مجموعة من الكريلا في منطقة ضيقة، ضد جيش كبير للدولة وأعوانها.

كردستان

حذر الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ باقي، الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK من مخاطر الانخراط في الحرب ضد الكريلا، قائلا: "إذا دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الحرب وانجر خلف المؤامرة التركية فأنهم لا يؤذون حزب العمال الكردستاني ولا أنفسهم بل سيضعون باشور كردستان تحت خطر كبير"(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ينظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ندوة حوارية بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة" في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت إداريات وعضوات في مؤسسات شمال وشرق سوريا أن الاحتلال التركي يسعى من خلال إطلاق التهديدات بشن هجمات على شمال وشرق سوريا إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة إعادة إحياء داعش، مؤكدات أن شعب المنطقة بكافة مكوناته، لن يتخلى عن أرضه(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA