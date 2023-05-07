مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 5 - 2023

حمّلت أسر الشهداء في ناحية تربه سبيه، منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة، مسؤولية تشديد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا على المضي قدماً على نهج القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، الأمم المتحدة إلى مساندة مبادرة الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين وعودتهم إلى أراضيهم بأمان، مشدداً على ضرورة فتح معبر تل كوجر لدعم هذه المبادرة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا تأتي في سياق محاولات احتلال جديدة، إلى جانب محاولة كسب أصوات الناخبين القوميين الأتراك على حساب شعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد وجيه عشيرة الولدة أنه على السوريين المجنّسين في تركيا، عدم الانجرار وراء مطالب حزب العدالة والتنمية الذي قتل السوريين وشردهم، وعدم التصويت له، بل التصويت لمن يضمن حقوقهم ويمثل إرادتهم وإرادة بلادهم. (مرفق بالصور والفيديو).

انهت بلدية الشعب في ناحية عامودا العمل في مشروع للمياه يغذي 10 الاف نسمة، فيما اعلنت بلديات الشعب في إقليم الفرات عن مناقصات الاعمال الخدمية، بعد تحديد الميزانية العامة. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية، الشهيد زياد أحمد الإبراهيم، من أهالي قرية العاكولة، وذلك إلى مزار الشهداء في الناحية، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يختتم اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة وجامعة روج افا معرض الفن التشكيلي، لطلاب قسم الفن التشكيلي ، بالإضافة الى إقامة أمسية شعرية، وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل اغا وتل كوجر جثمان مقاتل قوات سوريا ديمقراطية عكاب تل كوجر الذي استشهد في ناحية تل حميس جراء قصف مسيرة للاحتلال التركي، وذلك إلى مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر، بالإضافة إلى مراسم غيابية لمقاتل قوات الدفاع الشعبي عكيد زيلان الذي استشهد في زاب في شهر كانون الثاني الفائت، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الغربي، مراسم عزاء في منطقة السبعة كيلو، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة خملين كوباني، التي استشهدت جراء حادث مروري، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية درباسيه جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد محمود دياب الذي استشهد وهو يؤدي مهامه العسكرية، وذلك إلى مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي حركة الهلال الذهبي في مدينة الحسكة ببيان للتنديد بحملة الاعتقالات التي ينفذها حزب العدالة والتنمية في مدن شمال كردستان، وذلك في مركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA