مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 3 - 2023

تحت شعار بالعلم و المعرفة باقون وعائدون إلى سري كانيه تفتح إدارة المداس في مخيم سري كانيه مدرسة مخيم سري كانيه الإبتدائية، الساعة 10:30 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة مراسم غيابية للشهيد في قوات الدفاع الشعبي فلات سيف الدين حسين الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في حي تل حجر، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يبادر مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM، بزراعة الأشجار في كل من معبر سيمالكا ومعبر الوليد، تحت شعار "في مواجهة الأسلحة الكيماوية التي تسعى لجعل وطننا صحراء وموطناً للزلازل سننشئ الغابات"، ضمن الحملة التي اطلقتها لجنة الايكولوجية في مؤتمر ستار، بهدف حماية البيئة والحفاظ على وجودها، الساعة الـ 09:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

يقام معرض للأشغال اليدوية والصوف والخياطة، برعاية وقف المرأة الحرة في سوريا، تحت شعار (المرأة – الحياة – الحرية)، في مركز الوقف بقامشلو، الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار مراسم استذكار الشهيدة القيادية وعضوة مجلس رئاسة مؤتمر الشعب، دلال عزيز أوغلو (الاسم الحركي: رابرين آمد)، التي استشهدت في 17 حزيران من العام المنصرم، في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في قامشلو، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يبادر مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية بزراعة الأشجار بحضور ممثلي دور المرأة من مختلف مناطق في إقليم الجزيرة، في اكاديمية مزبوتاميا للعدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، الساعة 14.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس الشبيبة الكرد في مدينة قامشلو ببيان بصدد الهجمات التركية العنصرية الأخيرة، ضد فريق آمد سبور في باكور كردستان، وذلك في مدينة الشباب بمدينة قامشلو، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية رمضان اسماعيل ، الاسم الحركي (مظلوم قامشلو)، الى مثواه الأخير، في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي لجنة أطفال شلير، ببيان، بصدد تسمم الأطفال في روجهلات كردستان، وذلك في مدرسة الكرامة في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق باصور والفيديو).

ينظم مجلس ناحية جل اغا التابعة لمقاطعة قاملو فعالية زرع الاشجار في محمية ازادي الواقعة شرق الناحية، الساعة 10.00 ( مرفق بالفيديو والصور).

تفتتح بلدية الشعب في ناحية جل آغا، حديقة المرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية في الطبقة، ندوة حوارية تحت شعار "التماسك المجتمعي والسياسي، في المركز الثقافي في الطبقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم اتحاد المرأة الشابة بريف دير الزور الغربي، محاضرة بخصوص يوم المرأة العالمي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تشكل أنقاض الحرب من مباني مدمرة ومتصدعة؛ جراء المعارك التي دارت سابقاً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية قنابل موقوتة بالنسبة للأهالي الذين يسكنون بالقرب منها؛ لتزداد خطورتها بعد موجة الزلازل التي ضربت المنطقة في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال الآليات المناسبة لمعالجة المشكلة. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، الدول والجامعة العربية إلى مراعاة حقوق الشعب السوري وحل أزمة البلاد، مؤكداً أن الإدارة الذاتية مع انفتاح الدول على حكومة دمشق إن كان مفيداً للسوريين. (مرفق بالفيديو والصور).

لا تزال ذكرى الشهيد آيلان دارا الذي أنقذ بعمليته الفدائيّة التي نفّذها خلال "مقاومة العصر" 22 من رفاقه وأهداها لأرضه وجميع الأمهات، حيةً وحاضرة. (مرفق بالفيديو والصور).

يشكو المستهلكون في لبنان من غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بشكل يومي، خاصة مع بدء العمل بتسعير البضائع بالدولار في المحال التجارية؛ جراء إعلان وزير الاقتصاد، أمين سلام أنه تقرر السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق.

المرأة

مع قرب اليوم العالمي للمرأة، بعثت قياديات وإداريات في شمال وشرق سوريا، برسائل إلى النساء في روجهلات كردستان وإيران، فما مضمون هذه الرسائل؟(مرفق بالفيديو والصور).

أقيمت أول احتفالية باليوم العالمي للمرأة عام 1987، في منزل بحي الهلالية في مدينة قامشلو، بمشاركة نحو 50 امرأة كردية؛ وإحدى المشاركات تسرد تفاصيل أكثر حول ذلك. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA