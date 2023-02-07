مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 2 – 2023

يختتم أهالي بلدة الجرنية بريف الطبقة فعالية خيمة الاعتصام المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

شجبت أسر الشهداء في مدينة الحسكة، هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وأكدت أن صمت القوى الدولية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا يثبت شراكتها مع الاحتلال(مرفق بالصور والفيديو).

بعد مرور 3 أسابيع (21 يوماً) على إصابته، يسرد المواطن محمد احمد السالم الذي اصيب جراء قصف جيش الاحتلال التركي على استراحة في مفرق معشوق التابع لناحية تربه سبيه تفاصيل ذلك اليوم، قائلاً " كان المكان يضج بالمواطنين عند تعرضه لاستهداف"(مرفق بالصور والفيديو).

في الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، يستعد أطفال مدينة قامشلو، لافتتاح معرض تحت شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا"، حيث ستعرض فيه لوحات لصور القائد من رسم الأطفال(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

كان صيداً ثميناً، يحتاج إلى فخ معقد، فخ تعمل عليه عدة قوى خفية، نجحت في اصطياده وهو الأعزل بين المطارات، وتم تسليمه كهدية نادرة إلى تركيا، ذات الهوية المخلوطة، أوروبياً وآسيوياً، اللاعب الوظيفي الذي يقدم السبت والأحد، وكل أيام الأسبوع، وحان وقت رد الجميل، وأي جميل؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

باشرت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو؛ بإنشاء خزان مياه بسعة 3000 م3 في محطة مياه الهلالية، فيما بيّن مشرف المشروع، أن الانتهاء من الخزان ومباشرته للعمل؛ سيكون له تأثير كبير على زيادة عدد ساعات الضخ لمدينة قامشلو ويحل جزء من مشكلة المياه(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA