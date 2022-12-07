مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 12 - 2022

ينظم مكتب العلاقات في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في مدينة الرقة بعنوان "الهجمات التركية وتأثيرها على المجتمع" الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم تجمع نساء زنوبيا ندوة سياسية خاصة بالمرأة في قاعة مجلس المنطقة الغربية بريف دير الزور الغربي. (مرفق بالفيديو والصور).

قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية من جبهات عين عيسى، عزيز خرابيسان، إن الاحتلال التركي يشن هجمات يومية على قرى في ريف عين عيسى، مؤكداً أن قسد جاهزة للرد على أية هجمات تطال المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد خبراء في الجماعات الإرهابية، أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ستمكن مرتزقة داعش من إعادة تنظيم صفوفهم والانتقال إلى مرحلة جديدة من الإرهاب، وأشار إلى أن هناك مخطط إقليمي خطير؛ لتمكين عوائل المرتزقة والخلايا من الهروب تمهيداً؛ لإعادة تموضعهم في المنطقة من جديد.

أكد حقوقي وعلماء دين في مدينة الطبقة والشهباء، أن ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم ومجازر في شمال وشرق سوريا، ترتقي إلى جرائم حرب، وشددوا على ضرورة المقاومة والتشبث بالأرض. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد نازحون من مناطق سورية مختلفة استقر بهم الحال في منطقة منبج أنهم لن يتركوا أهل المنطقة وحدهم في مواجهة الهجمات التركية المستمرة، وعاهدوا بمواجهة الهجمات التركية جنباً إلى جنب مع شعب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

تعهدت النساء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بتصعيد النضال من اجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

تتحمّل الإدارة الذاتية عبء نحو مليون نازح، ضمن 16مخيماً رسمياً وعشرات المخيمات العشوائية ومراكز الإيواء، في شمال وشرق سوريا، في ظل إغلاق المعابر والهجمات التركية على المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).