مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 11 – 2022

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة مراسم تشييع غيابية للمقاتل من قوات الدفاع الشعبي يوسف داوود ملي الاسم الحركي بلند وذلك في مزار الشهيد دجوار الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة تظاهرة تحت شعار "انتقام" تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية عامودا فعالية لقراءة رسائل الشهيدتين الفدائتين سارا وروكن، وذلك في منتجع بيلسان، في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد كاتب وصحفي مصري أن السلطات التركية تكشف بممارساتها الفاشية تجاه القائد عبد الله أوجلان، عن عدائها الدفين للحريات، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، خشيتها المستمرة منه ومن فكره، حتى وهو بين جدران الاعتقال، وقال "ما بالك إذا قُدّر له الخروج، فسيكون هذا قطعاً بداية النهاية لهذا النظام الفاشي القمعي"(مرفق بالصور).

أكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، أن الدلائل والوثائق تؤكد استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيمياوية ضد قوات الكريلا، مصنفاً هذه الهجمات على إنها؛ جريمة حرب، كما ندد بالصمت الدول على هذه الجرائم وطالب بتحرك دولي ضد الدولة التركية(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

يتحضّر اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان لمهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن تحت شعار "باقون.. لآخر قطرة حبر لآخر قطرة دم"، والذي يستمر أسبوعين، من 11 إلى 25 تشرين الثاني الجاري(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

ترى حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج، أن إيصال المجتمعات إلى حالة حرب الشعب الثورية من واجب الفئة الشابة باعتبارها القوة الأكثر فعالية في المجتمعات، بالإضافة إلى تنظيم المجتمع وتوعيته من مخاطر الحرب الخاصة التي تمارسها الدول الرأسمالية في البلاد، عبر تركيا وأذرعها المختلفة، والدفع نحو تعزيز تلاحم الشعب والتشبث بالأرض والبقاء(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

طالب نازحو مخيم أبو خشب في ريف دير الزور الشمالي، مجلس دير الزور المدني والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تحسين الواقع الصحي، فيما تعهد مجلس دير الزور المدني بتحسين واقع المخيم(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أغلق العراق ملفي رئاسة الجمهورية والحكومة بعد شد وجذب دام عاماً، شهد الكثير من الصدامات العنيفة، وبعد الانفراج السياسي، يتأمل العراقيون حدوث انفراج اقتصادي وأمني، إلا أن سياسيون وخبراء لا يستبعدون حدوث انتكاسة عراقية كون المشكلة ليست بالحكومات بل بطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والقومية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي تغذي الصراع في البلاد(مرفق بالصور).

ANHA