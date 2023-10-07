مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 10 - 2023

أدان خبراء وباحثون مصريون المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي حيكت أولى خيوطها في 9 تشرين الأول من العام 1998، واعتبروا أن ما تعرض له أوجلان دليل على ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في المجتمع الدولي، وتقديم المصالح السياسية والمؤامرات على القيم والمبادىء والأخلاق.

أشار محمد منير شيخو الذي بقي برفقة القائد عبدالله أوجلان 6 سنوات إلى أنّ القائد أوجلان قد قال قبل انطلاق المؤامرة: "إنّنا نسير على حدّ السيف وإن ارتكبنا أي خطأ فإنّ هذا السيف سيقطّعنا". (مرفق بالفيديو والصور).

في يوم صحافة المرأة الكردية، أوضحت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة، آرين سويد، أن الإعلاميات في شمال وشرق سوريا ساعيات لإظهار الوجه الحقيقي للدولة التركية للرأي العام، والتعبير عن حقيقة قيادة المرأة للثورة، وأكدت أن النضال الإعلامي متواصل على نهج الصحفية الثورية غربت آلي أرسوز. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي أن PDK وENKS يخدمان الدولة التركية بقدر الأتراك تماماً، وأكدوا "حان الوقت لنقف ككرد في وجه خيانتهما ونحبط الهجمات القائمة". (مرفق بالفيديو والصور).

أكد مواطنو سري كانيه المتبقين في المدينة على ضرورة عودة الأمان إلى المنطقة عبر تحريرها وإعادة تنظيمها من قبل الإدارة الذاتية، وقالوا مع حلول السنوية الـ4 لاحتلال مناطقهم: "بعودة الإدارة الذاتية ستعود الحياة والأمن والأمان".(مرفق بالفيديو والصور).

رأى الكاتب السوري محمد عيسى، أنه لا يمكن النظر إلى تصعيد دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، بمعزل عن طبيعتها العدوانية المعروفة بتاريخها الأسود بحق شعب المنطقة؛ من الكرد والأرمن والشركس والعلويين، والتي تمرّست على القتل والإجرام والإبادة العرقية.

ينظم أهالي عفرين والشهباء فعالية اعتصام، للتنديد بالمؤامرة الدولية والمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، وذلك في ناحية فافين، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة حلب فعالية خيمة الاعتصام والتي ستستمر على مدار يومين للتنديد بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان وذلك في حديقة الأشرفية، الساعة 11:00. (مرفق بالفيديو والصور).

تعقد دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً طارئاً حول هجمات دولة الاحتلال التركي واحصائيات الهجمات وموقف الإدارة الذاتية حيال ذلك، وذلك في مقر دائرة العلاقات بمدينة قامشلو، الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يتوجه اهالي نواحي كركي لكي وديريك وجل اغا و تل كوجر الى قرية رميلان باشا أمام المطار العسكري لقوات التحالف الدولي للاحتجاج على صمتهم حيال ما تتعرض اليه مناطق شمال وشرق سوريا والبنية التحتية من هجمات الاحتلال التركي، انطلاقاً من ساحة الشهيد خبات الواقعة في مدخل ناحية كركي لكي، الساعة 11.00 ( مرفق بصور والفيديو )

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد محمد العليوي، الذي استشهد جراء قصف مسيرات الاحتلال التركي على ناحية تربه سبيه. إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكر، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الذي استشهد نتيجة القصف التركي على المنطقة، إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي مقاطعة كري سبي في إقليم الفرات بمظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، في مركز ناحية عين عيسى، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في تظاهرة تنديدا لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا الساعة 12:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع اهالي مقاطعة كوباني جثامين الشهداء الذين استشهدوا في قصف الاحتلال التركي يوم امس، وذلك إلى مزار الشهيدة دجلة الساعة 13:00)مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من دوار الفرن جنوب الناحية، الساعة الـ13:00 ظهراً.(مرفق بالصور والفيديو)

تعقد لجنة وجهاء وشيوخ مدينة حلب اجتماعاً لشرح المؤامرة الدولية وأهدافها ونتائجها وطرق مواجهتها، وذلك في مركز اللجنة الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 14:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو شهداء هجوم الاحتلال التركي على قرية تل حبش بالناحية، وذلك في مزار الشهيد سماعيل، 16.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثامين الشهيدين اللذان استشهاد في قصف الاحتلال التركي وهما المواطن عبد الله سعدون عبدي و العضو في قوات الأمن الداخلي مجد نضال الضامن وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية داودية في مدينة الحسكة الساعه 16:00 (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA