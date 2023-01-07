مخطط وكالة أنباء هاوار 7 – 1 - 2023

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه محاضرة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز، وذلك في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية ديرك محاضرة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، الساعة . 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية الشدادي محاضرة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز وذلك في قاعة مجلس الناحية، الساعة . 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس الشبيبة الكرد ومجلس شبيبة سوريا الديمقراطية اجتماعاً موسعاً في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة في مدينة ديرك، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيّع أهالي مقاطعة كوباني جثمان الشهيد إيريش برخباتان إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة. الساعة 13:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مسيرة مشاعل في مدينة كوباني ضمن سلسلة فعاليات استذكار شهداء مجزرة باريس ساكينة جانسيز ورفيقاتها، الساعة 15:30 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي مدينة منبج ومؤسساتها المدنية والعسكرية في مظاهرة جماهيرية ضد هجمات الاحتلال التركي وتنديداً بالمجازر بحق شعوب شمال وشرق سوريا في تمام الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

حذّر الناطق باسم مجلس تجمع عشائر البو كمال صلاح السلمان، من أن التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق برعاية روسية سوف تتجه بسوريا نحو التقسيم. (مرفق بالفيديو والصور).

يفتقد رفاق الطفل وسام الذي مات برداً بسبب انعدام المحروقات في حيّه الذي تحاصره حكومة دمشق، ويتخوفون من مواجهة ذات المصير إذا استمر الحصار. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين، جبرائيل مصطفى، أن هدف حكومة دمشق من الحصار؛ كسر إرادة الشعب ومعنوياته، وطالب الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بالعمل على فك الحصار عن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

استذكرت الرئيسة المشتركة لاتحاد محامي إقليم الجزيرة، خديجة إبراهيم وعضوة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، عبير حصاف شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية وطالبتا الحكومة الفرنسية بالكشف عن المدبّرين. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

يحذر مراقبون من مغبة تجاهل حكومة دمشق لمطالب الشعب وتدهور أوضاعهم المعيشية في عموم مناطق سيطرته، لافتين إلى أن الوضع الاجتماعي اليوم بات أقرب ما يكون إلى الانفجار في ظل الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي، واستمرار حكومة دمشق في تعنتها وتجاهل الحل السياسي للأزمة السورية.

يرفع معتقلو الحرية في سجون تركيا وباكور كردستان صوت المقاومة عبر بدء عمليات الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على قمع الدولة التركية الفاشية والضغوط التي تمارسها. وقد تواصل معتقلٌ من روج آفا مع أسرته وقال لهم: "لن يستطيعوا كسر إرادتنا".

ANHA