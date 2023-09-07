مخطط وكالة أنباء هاوار 7- 9 - 2023

أوضح حقوقيون أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي مخالفة لكافة القوانين والأنظمة والشرع الدولية. وبيّنوا أن السبب الرئيس لصمت الأمم المتحدة حيال وضع القائد عبد الله أوجلان ليس إلا تنفيذاً لأوامر الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى والثانية. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا وجهاء وشيوخ العشائر العربية في مقاطعة قامشلو، "العشائر العربية في دير الزور للاحتكام إلى العقل وعدم الانجرار وراء التدخل الخارجي".(مرفق بالفيديو والصور).

يُعدّ كمال بير الذي وجّه بنضاله وأسلوبه ضرباتٍ موجعةً للنظام الفاشي قبل 41 عاماً والذي يحدّد اليوم طريق الانتصار، أحد أبرز القياديين الأمميين في حركة التحرّر الكردستانيّة.

تستعد مدارس شمال وشرق وسوريا لاستقبال أكثر من 800 ألف طالب، في حين أكدت هيئة التربية والتعليم أنها تسعى لتطوير الواقع التربوي والتعليم واستخدام أساليب تدريس حديثة خلال العام الدراسي 2023 - 2024. (مرفق بالفيديو والصور).

لا تزال الأمهات العفرينيات اللواتي يعانين بعد تهجيرهن، يحافظن على ثقافة وتقاليد جداتهن، ومن هذه التقاليد إعداد المؤنة الشتوية. (مرفق بالفيديو والصور).

على الرغم من إمكاناته الضئيلة، باشر مجلس مقاطعة عفرين والشهباء توزيع مازوت التدفئة على مهجري عفرين وأهالي الشهباء مجاناً. (مرفق بالفيديو والصور).

تطورات متسارعة ومفاجئة تشهدها الساحة السودانية في الأيام الأخيرة، بداية من إعلان قائد الدعم السريع استعداده لوقف الحرب والتفاوض، وإطلاقه مبادرة سياسية تدعو لفيدرالية السودان، ثم الزيارة التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لجنوب السودان، ومن قبلها القاهرة لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. فهل تشهد السودان تسوية سياسية مرتقبة تضع مشهد النهاية للحرب التي أكلت الأخضر واليابس في البلاد؟

ينظم المجلس الرياضي في مدينة الرقة مسيرة، للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، تنطلق من دوار النعيم الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس ناحية تل حميس مراسم استذكار ثلاث شهداء من أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية، في صالة المركز الثقافي الساعة 10.00 (مرفق فيديو وصور).

يشيع أهالي اقليم الفرات ومدينة منبج جثمان القيادي في مجلس منبج العسكري بوزان بركل إلى مزار الشهيدة دجلة في كوباني، الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي قامشلو جثمان مقاتلة وحدات حماية المرأة روجنا عكيد ومقاتلي قوات سوريا الديمقارطية هركول قامشلو ورشيد إبراهيم إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس منطقة تل تمر بالتنسيق مع مكتب العلاقات العامة في مجلس تل تمر العسكري اجتماعا جماهيريا لشيوخ ووجهاء العشائر وأهالي ناحية تل تمر لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها دير الزور، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).