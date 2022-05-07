مخطط وكالة أنباء هاوار 7-5-2022

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في الحسكة مراسم اعلان سجلات ٥ شهداء، من شهداء قوات الدفاع الشعبي، استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مزار شهداء المدينة "الشهيد دجوار" بتمام الساعة ١٠ صباحا. ( مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم غيابية للشهيد زانا، بينما يقدم واجب العزاء لذوي أمام منزلهم في حي قدوربك بالمدينة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

-تطلق لجان الإحصاء غداً عملية الإحصاء السكاني في نواحي كركي لكي وديرك وجل أغا في مقاطعة قامشلو.

-دعا مشاركون في "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" التي نُظمت في قامشلو، الجميع إلى الوقوف بوجه العمالة والخيانة(مرفق بالصور والفيديو).

تواصل دولة الاحتلال التركي حبس مياه نهر الفرات معرضة حياة نحو 7 ملايين شخص على سرير النهر لخطر كبير، حسب ما أكده إداري في سد روج آفا (تشرين) في مقاطعة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أعضاء مؤسسة جرحى الحرب في منبج، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا لأي دولة أن تمس أرضهم التي سقيت بدماء الشهداء، وسيبقون مناضلين لآخر نقطة دم في جسدهم(مرفق بالصور والفيديو)

دعا وجيه عشيرة البو خميس العربية، الشيخ علي الخميسي، العشائر العربية إلى التكاتف والوقوف في وجه مخططات دولة الاحتلال التركي ومشروعها العثماني، الذي يهدد جميع الشعوب، والنضال وفق أهداف الأمة الديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد سيامند علي أنهم مستعدون في كل لحظة للدفاع عن شعب شنكال وجبال شنكال التي صمدت بوجه كافة الأعداء، وقال: "نحن كمقاتلي وحدات حماية الشعب لا نقبل أن تتعرض شنكال لهجمات جديدة"(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

الجميع يريد فهم ماذا يريدون من مجتمع جريح مر ب 73 فرمان(إبادة جماعية). البعض يشاهد الهجمات الأخيرة على شنكال بحالة صدمة. والبعض يريد تصحيح حقيقة هذه الهجمات. والبعض جعل نفسه درعا امام الهجمات لحماية هذا المجتمع العريق.

العالم والشرق الأوسط

تتواصل المناكفات السياسية في لبنان على أعتاب يوم الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وقد فشلت مساعي طرح الثقة بوزير الخارجية اللبناني، لعدم اكتمال النصاب، فيما اتهم جبران باسيل خصومه بمحاولة تحميل التيار مآلات ما حصل في ملف اقتراع المغتربين وذلك في ظل قلق كبير تبديه الوفود الدبلوماسية إلى لبنان، جراء الأحاديث المستمرة حول تعطيل الانتخابات(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA