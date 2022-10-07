مخطط وكالة أنباء هاوار 7-10-2022

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ديرك تظاهرة للتنديد بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين وذلك في تمام الساعة 07:00 مساءاً تنطلق من ساحة آزادي وحتى مركز الشبيبة الثورية، (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية الباص المتنقل التي ينظمها حزب سوريا المستقبل، وذلك تنديداً بالحرب الخاصة التي تمارس ضد شعوب المنطقة وحث الشباب على عدم الهجرة. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا مواطنون من مدينة قامشلو، عموم الشعب الكردي، وخاصة أهالي باشور إلى الوقوف في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعمالته للاحتلال التركي، وقالوا إن هدفه القضاء على مكتسبات الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مهجّرو كري سبي، مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لتهجيرهم واحتلال مقاطعتهم من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، صمت المجتمع الدولي على سياسة الاحتلال التركي في أراضيهم المحتلة، مؤكدين أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. (مرفق بالصور والفيديو).

تكثّف مديرية البيئة في منطقة الطبقة، من أعمالها لإعادة الغطاء النباتي في المدينة إلى سابق عهده، عبر دعم المشاريع الأيكولوجية وتأهيل المواقع البيئية والحراجية، عبر إطلاق حملات التشجير والنظافة بشكل مستمر. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت مشاركات في فعالية خيمة الاعتصام بمدينة الحسكة، إن استهداف الاحتلال التركي للنساء، هو استهداف ممنهج للمرأة، بهدف كسر إرادتها. ودعون كافة نساء العالم للوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، والمطالبة بحقوقهن وبحرية القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو الهيئة التنفيذية في مجلس الأعيان بمدينة منبج وريفها أن أطماع دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وجرائمهم وممارساتهم اللا إنسانية، أصبحت مكشوفة لدى الشعب السوري بكافة مكوناته، مشدداً على ضرورة تماسك شعب شمال وشرق سوريا؛ لمواجهة مخططات العدو في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

يُعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً في ظلّ نظام إمرالي الذي يعدّ أسوأ حتّى من سجن غوانتانامو، وهو معتقلٌ سياسيٌّ للقوى الدوليّة ويسطّر موقفاً تاريخياً. فلا مثيل لا لمقاومته ولا لاعتقاله ولا حتّى للممارسات التي تُرتكب بحقّه في القرن الواحد والعشرين.

تواجه منطقة سري كانيه/رأس العين ومقاطعة كري سبي/تل أبيض بعد مضي نحو 3 أعوام على احتلالهما خطراً يهدد هويتهما السورية، وذلك مع استمرار السعي التركي على الأرض لتحويلهما إلى مناطق تركية والعبث بتركيبتهما السكانية والعمل على زعزعة استقرار المنطقة عبر شن الهجمات انطلاقاً منهما وابتزاز أكثر من مليون شخص في الحسكة بسلاح المياه.

تحليل

من إيران إلى تركيا، ومن تركيا إلى سوريا، ومن سوريا إلى جنوب كردستان تتواصل عمليات استهداف وقتل النساء من قبل الأنظمة الاستبدادية والمنظومة الذكورية المتمثلة بالنظامين التركي والإيراني والمتعاونين معهما، الذين يتخذون من إبادة النساء وقمعهن بشتى الطرق والوسائل قاعدة لتوطيد وجودهم وديمومتهم.

ANHA