مخطط وكالة أنباء هاوار 6– 9 – 2022

يستذكر اهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا شهداء قصف جيش الاحتلال التركي على مركز تعليمي خاص بالبنات في قرية شموكة غرب مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يشيع اهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا جثمان الشهيدة الطفلة سلافا رمضان إلى مثواها الاخيرة في مزار الشهيد رستم جودي الساعة 16.00. ( مرفق بالصور والفيديو)

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في يومها الـ13 على التوالي في مخيم الهول، والتي تهدف للقضاء على خلايا داعش في المخيم وتجفيف منابع الإرهاب (مرفق بالصور والفيديو)

تحيي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها وذلك في صالة منتزه مشوار بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة (مرفق بالصور والفيديو).

تنصب شبيبة الطبقة خيمة اعتصام تستمر لمدة يومين على التوالي، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وذلك في مركز الاتحاد الرياضي (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع -المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

شهدت كل من مدينتي حلب ودمشق، ليلة الأربعاء، وخلال فارقٍ زمني لم يتجاوز الساعة ضربات صاروخية نسبت لإسرائيل، واستهدفت في الأولى المطار الدولي، بينما في الثانية مواقع عسكرية محاذية للمطار الدولي أيضاً، فما أهداف هذا التصعيد؟ وماذا عن التوقيت؟(مرفق بالصور).

تحدث باحثان لوكالتنا عن احتماليات حدوث مصالحة بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي من عدمها، واستبعدا حدوث مصالحة في وقت قريب بين نظامين لهما مصالح متضاربة بالرغم من استنادهما على قاسم مشترك قائم على رفض أي مشروع ديمقراطي كبديل عن الدولة القومية المركزية(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الهجمات التركية على المنطقة، واستهداف النساء بشكل خاص، مؤكدة أنها سياسات تتبعها تركيا لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإفشال مشروع الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد حقوقيون من المكون العربي في مدينة الرقة أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان غير شرعية وتناقض المبادئ والقوانين الدولية تحت ظروف مجهولة وتآمر عدة دول(مرفق بالصور والفيديو).

قال المحامي السوري، وليد مطيران، إن التدخل الأجنبي في سوريا، يؤزم الموقف ويؤخر الحل السياسي، مؤكداً أن الأزمة التي يمر بها المجتمع الدولي نتيجة الحرب الأوكرانية هي فرصة للسوريين لإيجاد حل يمثل الجميع(مرفق بالصور والفيديو).

حضت والدة الشهيدين فرهاد شبلي وعصام ديرك شعب كردستان على الانتفاض في وجه الخونة الذين يمهدون الطرق لجيش الاحتلال التركي لاحتلال كردستان، وقالت " أولادي استشهدوا على يد الخونة، الحزب الديمقراطي شارك الاحتلال في هجماته ضد الكريلا"(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يعرض كومين الفلم في روج آفا، فلم Dema Dirîreşkan وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تعتبر زراعة البصل من أهم المحاصيل التي تتم زراعتها في مقاطعة الشهباء حيث تحقق الاكتفاء الذاتي للمنطقة بالإضافة إلى أنه يصدر إلى خارج سوريا فيستفيد منه المزارعون في جني الأرباح، ليخفف تداعيات الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على سكان المقاطعة.(مرفق بالصور والفيديو).

أشار الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة كوباني مسعود بوزي أن مياه نهر الفرات تحولت في بعض المناطق إلى مستنقعات والتي تشكلت بعد انخفاض مياه النهر، نتيجة حبسه من قبل دولة الاحتلال التركي منذ قرابة العامين، وأصبحت هذه المياه الملوثة خطراً يهدد حياة الأهالي(مرفق بالصور والفيديو).

بالرغم من قصف جيش الاحتلال التركي وحصار حكومة دمشق، تستمر هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين في تحضيراتها للعام الدراسي الجديد، ومن أهمها تغيير النظام التدريسي من نظام الامتحانات إلى نظام التقييم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA