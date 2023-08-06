مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 8 - 2023

أكد المواطن سعيد بنفش أن القائد عبد الله أوجلان يمتلك رؤية استراتيجية تتيح التعامل مع التحديات التي تواجه الشعوب، وأن سياسات العزلة والتعذيب التي تهدف لإنهاء فكره لن تجدي نفعاً؛ لأن أفكاره متجذرة في كل وطني وإنسان تعرّف على فلسفته(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت إداريات في مؤسسات نسائية، أن قوات الدفاع الشعبي تدافع عن الوجود التاريخي لشعب المنطقة، منذ أكثر من 50 عاماً، وطالبن الشعب في كردستان الوقوف في وجه كل خائن يطعن في ظهر المقاومين(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أحد شيوخ عشيرة البو خطاب، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيردّون على الاعتداء على المقاتلين المدافعين عن مناطقهم، فيما دعا عضو مكتب حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، الشعب في شمال وشرق سوريا، وخاصة الشباب، إلى تنظيم أنفسهم لمجابهة هجمات الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

تقطع زهرة أحمد شهاب مسافة طويلة ذهاباً وإياباً كل صباح، من منزلها حتى خزان المياه، للحصول على ماء الشرب، وتؤكد أن الحصول على مياه الشرب أمر في غاية الصعوبة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد محمد شاهين، أن المناطق التي تحتلها تركيا تُعدّ الحياة فيها شبه مستحيلة، وقال: "يحكمها قانون الغاب، وعمليات الخطف والنهب والسلب وطلب الفدية والاغتصاب ممّن تبقّى هناك يظهر للعلن يومياً. لا نعلم عن أي مناطق آمنه تتحدث عنها دولة الاحتلال"(مرفق بالصور والفيديو).

على الرغم من تقدمهنّ في العمر، إلا أنهنّ مصرّات على التعلّم بلغتهنّ الأم، ساعيات لتحقيق النجاح، بعد أن أتاحت لهنّ الثورة الفرصة لإنهاء عقود الحرمان من التعلم باللغة الكردية(مرفق بالصور والفيديو).

قالت تقارير أن عملية نقل اللاجئين السوريين التي تقوم بها تركيا تواجه أخطاء كثيرة كما أنها مخالفة للقانون الدولي، فيما تزايدت مؤشرات التصعيد بين القوات الأميركية والإيرانية في الخليج، في حين تعثرت المصالحات التي كانت تقوم بها دولة الاحتلال التركي مع دول المنطقة(مرفق بالصور).

يخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوب لبنان، بعد نحو أسبوع من الاشتباكات العنيفة، طال فيها القصف مدينة صيدا، وقد بدأت الاشتباكات بعد اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي وبعض مرافقيه، في كمين مسلح، أثناء طريقه لاستلام مطلوب متهم باغتيال مدني في المخيم(مرفق بالصور).

يقدم أهالي إقليم الجزيرة واجب العزاء لذوي الشهداء المقاتلين من وحدات حماية الشعب ، ديار و كرزان وهيوا وأورهان وذلك في خيمة العزاء المنصوبة أمام مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، الساعة 08.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي الرقة بتظاهرة حاشدة تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والقصف التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو).

تقيم هيئة الشؤن الاجتماعية (قسم ذوي الاحتياجات الخاصة) في إقليم الفرات معرض المنسوجات وورشة الخاصة بذوي الاحتياجات وذلك في مقرها لذوي الاحتياجات في بمدينة كوباني بتمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مكتب الشباب والرياضة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في مدينة منبج ندوة حوارية بعنوان "دور الشباب في رسم مستقبل سوريا" ، وذلك في مكتب الحزب الساعة ١٢:٣٠(مرفق بالصور والفيديو).