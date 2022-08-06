مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 8 - 2022

قال مشاركون في لقاء حلب التشاوري إن الإدارة الذاتية كمشروع، أصبحت الوحيدة التي تطالب بالقيم الأساسية التي انطلقت مع الحراك الشعبي في سوريا دون تغيير للبوصلة، معتبرينها المشروع الأساسي لدمقرطة سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد الأعرج، أن الدولة التركية المحتلة ستستغل أي فرصة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، لافتاً إلى المحاولات التركية للاستثمار في الضغوط الأمريكية على النفوذ الإيراني في سوريا والعراق.

لبّت كومينات ناحية تربه سبيه نداء الإدارة الذاتية في إعلان حالة الطوارئ بعموم شمال وشرق سوريا استعداداً لمواجهة الهجمات التركية على المنطقة، وذلك عبر تجهيز أكثر من 70 ملجأ زُوّدت بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن افتتاح دورات تدريبية حول كيفية استخدام السلاح، إلى جانب دورات في الإسعافات الأولية. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب رئيس المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، فرحان حج عيسى، التحالف الدولي بإيضاح موقفه حيال هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف من دحروا مرتزقة داعش وقضوا على الإرهاب، فيما شدد نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، محمد بركل، على أهمية التلاحم الشعبي مع القوات العسكرية والإدارة الذاتية للحفاظ على المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

جدد نائب المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، أن الإدارة منفتحة على الحوار السوري - السوري، وهي التي حافظت على وحدة سوريا، مؤكداً على الضرورة بمكان إجراء حوار وطني لحل الأزمة السورية بعيداً عن الخيار العسكري. (مرفق بالفيديو والصور).

قدّم طلبة قسم الميكاترونيك في المعهد العالي للعلوم التقنية في جامعة روج آفا، مشاريع تخرّجهم، بابتكار مجسمات تقنية وربوتات مصغّرة يمكن الاستفادة منها بعد تطويرها في مجالات عدة تخدم الإنسان. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

في القرى الواقعة على بُعد أمتار قليلة من خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته، تقوم النساء بإنشاء الدشم وحفر الخنادق، وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لحماية أنفسهن والتصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالفيديو والصور).

حمّلت حركة حرية المرأة الإيزيدية، حكومتي بغداد وهولير مسؤولية مجزرة 3 آب في شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين، فيما أكدت مقاتلة في وحدات حماية المرأة كانت قد شاركت في حملة تحرير شنكال أن الشعب الإيزيدي يدير نفسه بنفسه عبر إدارته الذاتية.

ANHA