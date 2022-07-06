مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 7 – 2022

يدلي اتحاد السائقين في شمال وشرق سوريا بيانا للرأي العام حول تأثير استمرار تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وذلك في مدينة الحسكة الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الحرب ضد الشعب الكردي وحركة الحرية وتفرض من جهة أخرى عقوبات انضباطية على القائد أوجلان. خطيب دجلة أكد أن العقوبات الانضباطية مثيرة للسخرية وهم يقومون بذلك لخلق حجج لمنع الزيارات(مرفق بالصور).

علّقت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة؛ أفين جمعة على وضع اللاجئين في باكور كردستان وتركيا مؤكّدةً على أن الدولة التركية الفاشية تستغلّ اللاجئين وتستخدمهم من جهة وتنتهك حقوقهم وتُعرّضهم للتعذيب والقتل منتهكةً بذلك اتفاقية حماية اللاجئين التي تتبناها الأمم المتحدة من جهةٍ أخرى.(مرفق بالصور والفيديو).

دعا شبيبة إقليم الفرات شعب المنطقة إلى الالتفاف حول قوات الكريلا، وشددوا على ضرورة تنظيم نفسه ضمن حرب الشعب الثورية للوقوف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي وإفشال مخططاتها(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أمين عليكو، أن دول الناتو والدولة التركية اتفقت على إبادة الشعب الكردي، مؤكداً أن مقاومة الكريلا في وجه الاحتلال التركي هي مقاومة من أجل الوجود، فيما شدد مثقفو المنطقة على ضرورة التكاتف والمقاومة في وجه هذه التهديدات والهجمات(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أبناء المكونين الشركسي والتركماني في مدينة منبج، أن التهديدات التركية ليست فقط ضد مكون واحد أو مناطق شمال وشرق سوريا، إنما تستهدف كافة الشعب السوري، مشددين على أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التهديدات هو الحماية الجوهرية والمقاومة الشعبية (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أكد الباحث والأكاديمي الليبي، الدكتور جبريل العبيدي، أن حراك الشارع الليبي سيقتلع جذور سياسيي الصدفة وجماعات الإسلام السياسي من منابتهم، فيما اتفق معه الناشط السياسي الليبي، محمد الحسوني، مرجّحاً توسع رقعة المظاهرات وتحولها إلى ثورة شعبية ضد الفساد والتدخل الخارجي والمرتزقة(مرفق بالصور).

تسعى دول حلف الناتو عبر توسيع مساحة الحلف إلى محاصرة روسيا، إلا أن باحثين قالوا إن الأخيرة لديها القوة النارية والاقتصادية للرد على ذلك، فيما اعتبر باحث بريطاني التحركات العسكرية لروسيا في محيطها غير مرتبطة بحلف شمال الأطلسي، وبأن موسكو اخترعته لشن "حرب عدوانية إمبريالية"(مرفق بالصور).

الشبيبة

يخرج شبيبة إقليم الفرات في تظاهرة تنطلق من ساحة المرأة الحرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الشبيبة الثورية السورية فعالية تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا إلى معركة الحرية" في مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا الساعة 17:30.(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA