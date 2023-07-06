مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 7 - 2023

أدانت نساء عربيات جرائم الاحتلال التركي، لاسيما بحق رياديات وطليعيات ثورة 19 تموز، وأكدن أن سياسات الترهيب المتبعة من قبل دولة الاحتلال لن تزيدهن إلا عزيمة وإصراراً للسير على أهداف وخطى الشهيدات والشهداء. ( بالصور والفيديو).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية سبب إغلاق المعاهد الخاصة في الرقة خاصة والمنطقة عامة، وأكد أن الإدارة الذاتية وهيئة التربية تعمل على إبعاد التعليم عن التجارة. ( بالصور والفيديو).

يستعد مركز ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا لعقد مؤتمره الدولي الثاني، في الـ 8 و9 تموز الجاري، تحت شعار "بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية" ( بالصور والفيديو).

اعتبر باحث في الشأن الروسي أن الصراع الذي دار بين قائد مجموعة فاغنر بريغوجين وبوتين سيؤثر على روسيا وبوتين بشكل معنوي، مستبعداً أن يتسبّب ذلك بتغيّر استراتيجي كبير.

تعد الخضروات البعلية ناتجاً محلياً يعتمد عليه الأهالي خلال فصل الصيف لتأمين مؤنتهم الشتوية، وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ( بالصور والفيديو).

تعمل مؤسسات ثقافية وفنية وأخرى معنية بحقوق الأطفال على التمهيد لإعداد ممثلين مسرحيين، وفرق مسرحية قوامها الأطفال، عبر افتتاح دورات للتمثيل المسرحي تحت اسم "مسرح الطفل في شمال وشرق سوريا"، يشارك في أولى دوراته 200 طفلاً وطفلة. ( بالصور والفيديو).

ينظم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية منتدى تحت شعار " لوزان : تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي" وذلك في منتجع شتو بمدينة الحسكة ، الساعة ٨:٠٠ (مرفق بالفيديو والصور)

تبدأ امتحانات الطلاب الأحرار لمرحتي الإعدادية والثانوية في مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 08.30 (مرفق بالفيديو والصور)

يعقد تجمع نساء زنوبيا مؤتمرة الثاني في مدينة الرقة، تحت شعار بتنظيم وإدارة المرأة نبني مجتمع ديمقراطي حر، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد حزب سوريا المستقبل اجتماعا جماهيريا في مدينة الحسكة لمناقشة المستجدات الأخيرة وذلك في صالة مسد في المدينة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان الشهيد في صفوف قوى الأمن الداخلي الشهيد سلمان محمد العبدالله وذلك إلى مزار الشهداء بناحية الشدادي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد ادريس حسن الحمود، وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بقرية داودية بمدينة الحسكة، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم المركز الثقافي بناحية الدرباسيه امسية ثقافية لإحياء التراث الثقافي وذلك في حديقة الشهيدة زفين في الناحية الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم هيئة الثقافة في اقليم الجزيرة حفل توقيع كتاب مسابقة كاتب المستقبل للطفل، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 18.00 ( بالصور والفيديو).

ANHA