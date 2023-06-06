مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 6 - 2023

أدانت عضوات اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، تمديد حظر لقاء القائد عبد الله أوجلان بعائلته ومحاميه لـ 6 أشهر أخرى، وأكدن أن هدفهن كسر العزلة المفروضة عليه وتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

تدخل المخدرات من المناطق السورية المحتلة والمناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق، والحدود مع العراق وباشور كردستان وإيران، عبر شبكات إلى مناطق الإدارة الذاتية، بطرق تجارية ومنظمات إنسانية وإغاثية، وتتبع هذه الشبكات أساليب مختلفة ومخفية لإدخالها، باستخدام هويات تجارية ومهمات رسمية تابعة لمنظمات إغاثية وإنسانية(مرفق بالصور).

يدخل تجمع نساء زنوبيا، عامه الثالث وهو يرتكز على فلسفة القائد عبد الله أوجلان "Jin, Jiyan, Azadî" الذائع صيته في العالم، ومحمَّلاً بمخططات مستقبلية(مرفق بالصور والفيديو).

باتت ذكرى استشهاده حدثاً هاماً في تاريخ مدينة منبج والمنطقة، وبطولته مثالاً للروح الثورية في أسمى معانيها، من خلال دفاعه عن وطنه وتصديه للمرتزقة وكل من يحاول احتلال هذه الأرض، يتدرب وفقها أبناء المنطقة عبر أكاديمية شيدت تخليداً له، باسمه(مرفق بالصور والفيديو).

لم تتلقَ مناطق شمال وشرق سوريا أي اهتمام بيئي من الأنظمة التي تعاقبت على الحكم، والتي قامت بالتحكم والاستفادة من موارد وطاقات هذه المنطقة الغنية بثرواتها الباطنية، ما حوّل المنطقة إلى صحراء خالية من أي اخضرار، فما مخططات وبرامج هيئة البيئة في الإدارة الذاتية؟(مرفق بالصور).

بعد تولي أردوغان رئاسة البلاد مجدداً، وما سبقها من تقدم جهوده للتوفيق بين علاقاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يبدو أنه مصمم على إقناع خصومه السابقين بأن طرقه القتالية أصبحت من الماضي، مع وجود أجندة تطبيع في العمل مع مصر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تحوّل مفاجئ في علاقته مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل(مرفق بالصور).

انتهت فرقة الأطفال في حركة الهلال الذهبي في عفرين من اعداد أغنية مصورة جديدة بعنوان Perperîk – فراشة، تصوّر علاقة الأطفال بالربيع والفراشات(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم تشييع لجثمان الشهيد عضو شرطة المرور" الترافيك"، جوان إبراهيم إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل صاورخان، الساعة 09.00، فيما تنصب خيمة تقدم واجب العزاء أمام منزل ذويه في حي الكورنيش، الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA