مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 6 - 2022

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً موسعاً بخصوص آخر المستجدات في المنطقة، وذلك في صالة بيلسان في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، في الساعة الـ 17:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينتهي الإحصاء السكاني في مقاطعة الحسكة بعد أن استمر لمدة 14 يوم في مدن ونواحي وبلدات المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء العشائر في منبج ووجهاء من مدينة إدلب للحديث حول تمتين اللحمة الوطنية ومناقشة التهديدات التركية لمناطق الإدارة الذاتية وتأثيرها على المسار السياسي(مرفق بالصور والفيديو).

"الداخل مفقود والخارج مولود" عبارة محفورة في ذاكرة المواطن أنس رمضان (اسم مستعار)، حيث كانت أول ما قرأه على المدخل الرئيس لسجن صيدنايا السيئ الصيت، في دليل على جرائم أبدعت في ارتكابها حكومة دمشق(مرفق بالصور).

أزاحت تصريحات رئيس الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، حول ما يسمى بـ "العودة الطوعية" الستار عن أهدافه من تكثيف الهجمات على مناطق في شمال شرق سوريا وجنوب كردستان، إذ رأى نواف خليل أن أساس ذلك يعود إلى "مشروع إصلاح الشرق" الذي بدأ عام 1925، ووصف ما تقوم به تركيا بالمشروع الخطير(مرفق بالصور).

دعا حقوقي في شمال وشرق سوريا إلى توثيق جميع جرائم الاحتلال التركي، وتقديم شكوى ضد تركيا بسبب استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد الكرد، لكنه عاد وقال " أن مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية عندما تقترن بالمصالح السياسية لا يبقى لها معنى"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب والمؤرخ الأردني، الدكتور محمد الصويركي، أن التعاون العربي – الكردي سيشكل سداً منيعاً أمام التهديدات والأطماع الخارجية، مشيراً إلى أن الكرد والعرب تجمعهم الأخوة في التاريخ والحضارة والمستقبل الواحد(مرفق بالصور).

حمّل أهالي من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، مسؤولية احتلال دولة الاحتلال التركي لمناطق أخرى من جغرافية كردستان، وأكدوا دعمهم لمقاومة مقاتلي الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء في مجالس عدد من مدن ونواحي شمال وشرق سوريا أن الحماية الذاتية هي السبيل الوحيد لإفشال جميع المخططات والهجمات على المنطقة، مشددين على ضرورة توعية المجتمع وتدريبه على حماية نفسه وبثّ الروح النضالية فيه(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تنظم المؤسسة الدينية للمرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، ندوة حوارية في مركز ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، تحت عنوان "المرأة بين الماضي والحاضر برؤية شرعية قانونية، واجتماعية"، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أثبتت لجنة الزراعة في ناحية تربه سبيه نجاح تجربة زراعة الشعير المستنبت، ونصحت مربي الماشية بالتوجه نحو هذا المشروع؛ للتغلب على مشكلة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ينساب صوته إلى القلوب لصدق مشاعره، يجيد العزف على أوتار المشاعر، فعلى الرغم من إعاقته وفقدانه للبصر، يقول بريندار عيسى "أبصرت بنور الموسيقى الكردية")مرفق بالصور والفيديو).

ANHA