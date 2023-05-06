مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 5 - 2023

يزداد الغضب الشعبي يوماً بعد يوم، حيال ما يشهده سجن إمرالي في تركيا، من عزلة مشددة مفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وسط صمت لجنة مناهضة التعذيب والأمم المتحدة حيال هذه العزلة.

أشار سيهانوك ديبو إلى أنّ استمرار سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة سيخلق مخاطر حقيقيّة، لذا كلّما تمّ دعم حزب اليسار الأخضر أكثر كلّما ازدادت فرص الحوار والحل، ووجّه دعوةً للسوريين الموجودين في باكور كردستان (شمال كردستان) وتركيا.

تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، عن رؤية الإدارة لمساعي التقارب العربي مع حكومة دمشق والتطبيع مع تركيا، وأشار إلى أن الإدارة تتواصل مع أطراف فاعلة في الشأن السوري من أجل تفعيل المبادرة الأخيرة التي أطلقتها لتكون بادرة ونواة أساسية لحل الأزمة السورية.

حذرت بلدية الشعب في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب من خطورة توقف أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية في الحيين، مؤكدة تهديدها للسلامة العامة فيهما.

يحيي السوريون واللبنانيون في السادس من أيار كل عام، ذكرى استشهاد أكثر من 20 مثقفاً عربياً على يد العثمانيين؛ لأنهم ثاروا على ممارساتهم الإجرامية لكن هذه المجازر والإعدامات لم تقف أمام ثورة الأهالي، وهذا ما يجب أن يكون دافعاً ومشجعاً لشعوب المنطقة الثائرة ضد جرائم العثمانيين الجدد.

بدأ مزارعو الخضروات والجمعيات الزراعية في شمال وشرق سوريا، بجني الخضروات الموسمية (البواكر) وبيعها في الأسواق المحلية، ما ساهم في تخفيض أسعارها بشكل كبير.

علق عضو ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا كريم علوش على كيفية سير فعاليات الاسبوع الأدبي الذي شهدته مدينة كوباني على مدار 6 أيام، وأشار إلى أن المشاركة كانت جيدة، معبراً عن أمله في أن يستطيعوا تنظيم فعالياتهم في جميع مدن المنطقة لتقييم وضع الأدب ورفع مستواه.

في أقدم شوارع مدينة الرقة، أقدم حرفة عرفتها البشرية، متوارثة عن الأسلاف ولا تزال تحيا، بفضل سواعد الأبناء، على الرغم من تطور أدوات الحدادة الكهربائية.

لاقت مبادرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، ردود فعل مرحبة وسط اللاجئين السوريين في لبنان، الذين شدّدوا على أنها تدل على وطنية مَنْ أطلقها وتؤكد أن الشعب السوري بكل أطيافه، يشد أزر بعضهم بعضاً دون تمييز بين أحد.

ينظم اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة وجامعة روج افا معرضاً للفن التشكيلي، لطلاب قسم الفن التشكيلي ، يفتتح المعرض في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يشارك أهالي الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور في فعالية جماهيرية للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، ومناشدة السوريين في تركيا بعدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، وذلك في ساحة نوروز في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).