مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 5 - 2022

يقيم مجلس عوائل الشهداء مراسم للشهيدين، كسرى ملك ومزكين بوطان في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو في الساعة 09:00. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد ذوو الشهداء في منبج، من المكون العربي والكردي، أنهم سيقفون في وجه تهديدات الاحتلال التركي التي تهدف إلى ضرب أمن وأمان المناطق التي حررت بدماء أبنائها، وتكاتف كافة مكوناتها، من رجس الإرهاب الداعشي(مرفق بالصور والفيديو).

حذر رئيس تحرير صحيفة، كاليفورنيا كوريير، الأرمينية، هاروت ساسونيان، من أن رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، سيحتل المزيد من أراضي المنطقة ويضطهد شعوبها إذا لم يتم الوقوف أمامه، داعياً شعوب المنطقة ومكوناتها إلى تشكيل تحالف مناهض لتركيا، كما وصف أردوغان بالـ "متنمر والمتعجرف"(مرفق بالصور).

تواصل "اللجنة الدستورية" فشلها بالرغم من عقد ثماني جلسات لها، إذ حذرت الدكتورة سميرة مبيض، التي علقت مشاركتها في هذه الجلسات، من أن هذه اللجنة ستنتج عنها نتائج كارثية أبرزها تصنيع مناطق متشابهة أيديولوجياً أو قومياً أو مذهبياً على عكس بنية المجتمع السوري، وأكدت أن أطراف اللجنة غير قادرة على بناء دستور سوري حديث ومؤسس لدولة المواطنة(مرفق بالصور).

سعت الدولة التركية للقضاء على إرادة الكرد عبر شن هجمات متلاحقة ضد حزب العمال الكردستاني، إلا أن هذا الحزب، الذي أعلن عن نفسه عام 1978 ازداد قوة وتنظيما وتنامت شعبيته، فيما لم يبق أثر للذين توهموا أنهم سيقضون على حزب العمال الكردستاني خلال ساعات(مرفق بالصور).

تشهد المناطق السورية المحتلة تظاهرات ضد الاحتلال التركي ومرتزقته متجهة للتوسع والازدياد، إذ وصفها غياث نعيسة بالـ "هبة الشعبية المذهلة ضد سياسات الاحتلال التركي الذي مارس أبشع أنواع القتل ويهدد باحتلال أراضي سورية جديدة"، كما طالب بـ "توحيد نضالات السوريين والاستناد على ساحة ارتكاز النضال في مناطق الإدارة الذاتية لتحقيق النصر"(مرفق بالصور).

أكد وجهاء العشائر العربية بريف دير الزور الشرقي وأعضاء هيئة أعيان شمال وشرق سوريا أن مخططات تركيا الاستعمارية واضحة وهي لتطبيق مشروع العثمانية الجديدة في سوريا وستمتد للدول الأخرى في حال بقيت صامتة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب الصحفي دجوار آغا، على أن أي هجوم جديد من قبل دولة الاحتلال التركي على المنطقة غير ممكن بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لافتاً إلى المصالح المشتركة بين تركيا وحلف الشمال الأطلسي. وعبّر عن ثقته بمقاومة الشعب في وجه الاحتلال(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

بيّن الصحفي الكردي سنان جودي أن الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الكردي ويستخدم الأسلحة المحرّمة دولياً ويجب محاسبتها، لافتاً إلى أن من دعموا صدام حسين ضد الكرد هم أنفسهم يدعمون أردوغان(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تشكيلها لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن اعتداءات الاحتلال التركي على المدن والقصبات الحدودية داخل الأراضي العراقية، في حين يرى مراقبون أن المشهد العام في ليبيا عاد إلى مربع الانقسام على أساسين سياسي وقانوني، في ظل وجود حكومتين متنافستين على إدارة شؤون البلاد(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تدلي مديرية البيئة في إقليم الفرات بياناً للرأي العام، وكذلك ستقوم بتكريم العاملين في المديرية تقديراً لجهودهم في الحفاظ على بيئة نظيفة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم هيئة المحلية والبيئة ومديرية البيئة في إقليم الجزيرة ندوة تحت عنوان "بيئتنا تختنق ..متى سنتحرك؟" وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو في تمام الساعة 18:00. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA