مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 3 - 2023

تستمر فعاليات اليوم الثاني من معرض التراث الفلكلوري في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 10:00 صباحاً، (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة يوم الثامن من اذار ينظم مجلس ناحية تربه سبيه حملة نظافة تنطلق من امام مركز الناحية وصولآ الى المدخل الغربي الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو)

شجب أهالي تربه سبيه وجل آغا التابعتين لمقاطعة قامشلو، تعامل الأنظمة الحاكمة مع كارثة الزلزال، فيما حذر الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان من استغلال دولة الاحتلال التركي وقطر لكارثة الزلزال تحت مسميات إنسانية لتغيير ديمغرافية عفرين المحتلة.

أكد أهالي مدينة منبج أن استمرار الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات، سيؤدي إلى كوارث في المنطقة، موضحين مساعي الاحتلال التركي في إبادة الشعوب، من خلال سياسته الممنهجة وحبسه لمياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد أهالي مدينة منبج أن استمرار الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات، سيؤدي إلى كوارث في المنطقة، موضحين مساعي الاحتلال التركي في إبادة الشعوب، من خلال سياسته الممنهجة وحبسه لمياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو)

قال عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، إنه جرى التوافق على عقد موعد أولي لمؤتمر القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية أوائل حزيران المقبل. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

كانت المرأة المضطهدة تردّد قبل 113 عاماً شعار "نريد الخبز لحياتنا والورد لأرواحنا" واليوم في القرن الـ 21 يبنين نظاماً جديداً تحت شعار " Jin, Jiyan, Azad" أي "المرأة، الحياة، الحريّة".

قيّمت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك، مجمل الزيارات التي أجراها الوفد التربوي في ألمانيا، مؤكدة أن أكثر ما جذب الاهتمام هو نظام الرئاسة المشتركة والنظام التدريبي متعدد اللغات وفق المكونات الموجودة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA