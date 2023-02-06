مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 2 – 2023

ينظم اتحاد المرأة الإيزيدية في ناحية تربه سبيه، محاضرة حول المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان وذلك في مكتبه بالناحية، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينصب أهالي بلدة الجرنية بريف الطبقة، خيمة اعتصام للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

عقد اتحاد المرأة الشابة كونفرانسه الثالث. وعلى هامش الكونفرانس قالت عدد من المشاركات "كنساء شابات سوف نعمل على تعزيز التنظيم وتصعيد النضال من أجل التصدي للعزلة المشددة"(مرفق بالصور والفيديو).

قال إداريون في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مدينة منبج وريفها، أن لجنة مناهضة التعذيب لا تقوم بمهامها، بل تخدم مصالح الدول، وذلك تعقيباً على تكتم اللجنة على الوضع القائم في معتقل إمرالي(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر الناطق باسم سوريا المستقبل حكومة دمشق من التقارب مع دولة الاحتلال التركي، وقال "على حكومة دمشق، ألا تنسى ما فعلته دولة الاحتلال التركي بسوريا والسوريين"(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

أيام قليلة، ونحي ذكرى طالما اعتصرت قلوب الكرد وقلوب كل محبي السلام والعدالة والديمقراطية؛ وهي الذكرى 24 لاختطاف السيد عبدالله أوجلان؛ رمز القضية الكردية وصاحب المشروع الأكبر للسلم والتعايش في الشرق الأوسط والعالم ككل دون مبالغة المتمثل بمشروع "الأمة الديمقراطية"(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

يتقاذف البنك الدولي والمسؤولون الأميركيون، ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، ففي كل مرة تلبي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الشروط الدولية، تضع هذه الجهات عوائق جديدة؛ لعرقلة حصول لبنان على نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء(مرفق بالصور).

ANHA